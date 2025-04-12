  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kapıkule'deki rüşvet operasyonu: 23 gümrük muhafaza memuru tutuklandı
Takip Et

Kapıkule'deki rüşvet operasyonu: 23 gümrük muhafaza memuru tutuklandı

Edirne'nin Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 38 gümrük muhafaza memurundan 23'ü tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kapıkule'deki rüşvet operasyonu: 23 gümrük muhafaza memuru tutuklandı
Takip Et

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı ihbarı üzerine harekete geçen Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kapıkule'deki bazı birimlere tamirci kılığında gelen dedektifler, rüşvet alındığı tespit edilen noktalara gizli kamera yerleştirdi.

Telefon dinlemeleri ve kamera kayıtlarıyla rüşvet iddialarını kanıtlayan ekipler, savcılık talimatıyla operasyonun düğmesine bastı. 38 kamu görevlisinin gözaltına alındığı operasyonda, rüşvet verdiği iddia edilen 128 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemeleri tamamlanan 38 kamu görevlisi, yoğun güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı, 14'ü de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gündem
İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı (Video)
İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
Muğla'da yangın riski yüksek bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı uygulanacak
Muğla'da yangın riski yüksek bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı uygulanacak
Ankara’da üç taşınmaz satışına onay çıktı
Ankara’da üç taşınmaz satışına onay çıktı
Türkiye-ABD ticaretinde yeni dönem: Çalışma grubu ilk toplantısını yaptı
Türkiye-ABD ticaretinde yeni dönem: Çalışma grubu ilk toplantısını yaptı
Hastanede sağlık çalışanlarından kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler: Soruşturma başlatıldı
Hastanede sağlık çalışanlarından kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler: Soruşturma başlatıldı
Danla Bilic'i eski sevgilisi dövdü, KADES'ten yardım istedi: 'Yumruklanarak darp edildim' (Video)
Danla Bilic'i eski sevgilisi dövdü, KADES'ten yardım istedi: 'Yumruklanarak darp edildim'