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Kastamonu’da kar yağışı etkisini artırdı! Valilikten zirai don ve gizli buzlanma uyarısı geldi

Kastamonu’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kastamonu Valisi Meftun Dallı kar yağışı nedeniyle ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Haber Merkezi
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Kastamonu’da kar yağışı etkisini artırdı! Valilikten zirai don ve gizli buzlanma uyarısı geldi
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Kastamonu'da yoğun kar etkili olmaya devam ediyor. Ana arterler ve köy yollarında yol çalışmaları sürerken Kastamonu Valisi Meftun Dallı'dan uyarı geldi. 

Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin önceki yıllara göre bu yıl beyaz örtüyle erken buluştuğunu belirtti.

Zirai don ve gizli buzlanma uyarısı yapıldı

Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olduğuna işaret eden Dallı, "Meteorolojik verilere göre, kar yağışının hafta sonu da aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yine bölgemiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün zirai don ve gizli buzlanma uyarıları var. Ekiplerimiz, karla mücadele başta olmak üzere ilgili tüm hususlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kıymetli hemşehrilerimizin de uyarıları dikkate alarak tedbirli olmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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