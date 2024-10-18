Kastamonu’da kar yağışı etkisini artırdı! Valilikten zirai don ve gizli buzlanma uyarısı geldi
Kastamonu’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kastamonu Valisi Meftun Dallı kar yağışı nedeniyle ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti.
Kastamonu'da yoğun kar etkili olmaya devam ediyor. Ana arterler ve köy yollarında yol çalışmaları sürerken Kastamonu Valisi Meftun Dallı'dan uyarı geldi.
Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin önceki yıllara göre bu yıl beyaz örtüyle erken buluştuğunu belirtti.
Zirai don ve gizli buzlanma uyarısı yapıldı
Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olduğuna işaret eden Dallı, "Meteorolojik verilere göre, kar yağışının hafta sonu da aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yine bölgemiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün zirai don ve gizli buzlanma uyarıları var. Ekiplerimiz, karla mücadele başta olmak üzere ilgili tüm hususlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kıymetli hemşehrilerimizin de uyarıları dikkate alarak tedbirli olmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
“Değerli hemşehrilerim,— Meftun Dallı (@MeftunDalli) October 18, 2024
📍#Kastamonu’da bu yıl beyaz örtüyle önceki yıllara göre erken buluştuk.
☃️Dün geceden bu yana ilimizin yüksek rakımlı noktalarında kar yağışı etkisini sürdürüyor.
ℹ️ Meteorolojik verilere göre, yağışın hafta sonu da aralıklı olarak devam etmesi… pic.twitter.com/xBqOp5feOo