Liderler oylarını kullandı

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullandı.

Erdoğan, "Olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Orada da vatandaşlarımız oylarını kullanıyor. Seçmenlerimizin endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları ve Türk demokrasinin gücünü göstermesi için çok önemli." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu Ankara'da oy verdi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Sandığa giden bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Birlikte olmayı ve demokrasiyi çok özlemişiz. İnşallah bu ülkeye baharlar gelecek." dedi.

Sinan Oğan oyunu kullandı

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara Çankaya'da oyunu kullandı.

Oğan oyunu kullandıktan sonra, "Memleketimize hayırlı olsun. Lütfen herkes oy kullansın." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Meral Akşener oyunu İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Akşener, "Öncelikle milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dostluk içerisinde çalıştık iddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içinde yer aldık. Kutuplaştırmadan seçmenin derdini dinleyerek çözümler üretmek üzerine çalıştık. Sandık sonucuna saygı gösterilmesi kısmına geçiyoruz. Aziz milletin vereceği karar başımızın üzerindedir." dedi.