Mehmet Şimşek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kriz iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir kriz yaşandığına yönelik iddialarına resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yanıt verdi.

Şimşek, paylaşımında "Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz... Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in konuya dair açıklaması şöyle:

* Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun.

* Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

* Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.

* Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz.

* Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

* Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.