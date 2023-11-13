MHP’de yerel seçimler için başvurular başladı

ANKARA (EKONOMİ) MHP’de, 31 Mart'ta yapılacak, belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için başvurular bugün başladı. Başvurular 15 Aralık Cuma günü sona erecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız Mahalli İdareler Seçimleri Aday Adaylığı Sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada belediye başkanı aday adaylarının MHP Genel Merkezine şahsen müracaat ederek başvuru formlarını dolduracaklarını belirtti. Belediye Meclisi ve İl Genel Meclis üyesi aday adaylığı müracaatları ise aday adaylarının bulundukları il ve ilçe teşkilatlarından alınacak.