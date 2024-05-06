  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Teröristlerin saldırı girişimlerine karşılık verme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenliği bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörle mücadelede kararlılıkla kaynağında önlem alıyoruz." 