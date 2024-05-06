Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Teröristlerin saldırı girişimlerine karşılık verme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenliği bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörle mücadelede kararlılıkla kaynağında önlem alıyoruz."