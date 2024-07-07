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MSB duyurdu: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

 "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."