MSB duyurdu: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

"Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."