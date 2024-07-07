MSB duyurdu: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
MSB'nin açıklaması şu şekilde;
"Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle… pic.twitter.com/WU4e2bFwjr