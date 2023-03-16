Muharrem İnce: Seçimden Kılıçdaroğlu lehine çekilebilirim

Muharrem İnce, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya seçimlere ilişkin önemli bilgiler verdi. İnce, Kılıçdaroğlu lehine seçimlerden çekilebileceğini ifade ettiği konuşmasında, durum değerlendirmesi yaptığını aktardı. Altaylı'nın köşesine taşıdığı İnce ile görüşmesinin detayları şöyle:

Dünkü yazımdan sonra Muharrem İnce ile konuştuk.

“Telefonum 10 senelik. Parti merkezimizde bilgisayar bile pek az var. Ben zaten bu işlerden hiç anlamam, bot hesap falan nedir bilmem. Trollere verecek paramız olmadığını daha önce söyledim, paramız olsa parti otobüsünü yenileyeceğiz” dedi.

Güldük.

“Muharrem Bey, zaten siz yapıyorsunuz diyen yok. 'AK Partili hesaplar sizi gazlıyorlar' diyen var. Elbette sizin toplumda bir karşılığınız var ama bir yandan da tek merkezden yönlendirilen bir grup troll de sizi destekliyor” dedim.

Hemen ardından bir tweet atıp, Elon Musk’a seslendi ve twitter hesabındaki sahte hesapları sordu. Daha sonra İnce’nin hesabındaki takipçilerin yarıya yakınının sahte olduğu yolunda bir bilgi geldi. Ben de kendisine “Bütün siyasetçilerin durumu üç aşağı beş yukarı aynıdır. Twitter böyle bir yer. Herkese bakmak lazım” dedim.

O da bana benim hesabın durumunu yolladı.

“Sahte hesap oranınız benden fazla” diyerek.

Bu durumda kendisinin birinci çıktığı anketin de manipüle edilmiş olma ihtimali yükseldi bir anda.

Akşama doğru tekrar konuştuk.

Yazımla ilgili olarak “Ben de dün aynı şeyi söylüyordum arkadaşlara. İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur” dedi ve “Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım” dedi, durdu, ekledi: “Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim.”

Bu sabah tekrar mesaj yollamış.

"Hatay'a gidiyorum. Yolda sevgi seli var. 2018'deki gibiyim. Ama memleketin önüne takoz da olmam elbet. Ama Kemal Bey ile 2. tura kalırsak ve Recep Tayyip Erdoğan 3. olursa da şaşırmam. Bot hesaplarla bu ilgi olmaz" demiş.

Benim anladığım kadarı ile CHP’den kendisine ve partisine bir el uzatılmasını bekliyor Muharrem Bey.

Ne de olsa hepsi eski dostları.

Niye olmasın.

Oy hakkı da enkaz altında mı!"

"Kabusunuz olacağım"

İnce, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Sizin perde arkasında kurduğunuz ittifakları, kirli ilişkileri görüyorum. Beni bulaştıramazsınız! Benim ittifakım gençlerle, gariplerle, emekçilerle, esnafla, bu ülkenin namuslu bütün evlatlarıyla…

Hak yiyenler

Çeteler

Beslemeler

Atatürk düşmanları

Kabusunuz olacağım

Bekleyin! — Muharrem İNCE (@vekilince) March 16, 2023

İnce paylaşımında, "Sizin perde arkasında kurduğunuz ittifakları, kirli ilişkileri görüyorum. Beni bulaştıramazsınız! Benim ittifakım gençlerle, gariplerle, emekçilerle, esnafla, bu ülkenin namuslu bütün evlatlarıyla… Hak yiyenler, çeteler, beslemeler, Atatürk düşmanları, kabusunuz olacağım.Bekleyin!" ifadelerini kullandı.