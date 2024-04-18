Özgür Özel: Erdoğan'la görüşme bir nezaket ziyareti değil

CHP Meclis Grubu, Grup Başkanvekilliği ve Disiplin Kurulu üyelerini belirlemek için basına kapalı toplandı.

Grup Başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Murat Emir ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç yarıştı. Dört milletvekili belediye başkanı olduğu için sandalye sayısı 125’e inen CHP’de grup başkanvekili olmak için salt çoğunluk yani 63 milletvekilinin oyu gerekiyordu. Yapılan seçiminin ardından Murat Emir 66 oy alarak CHP’nin yeni Grup Başkanvekili seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planlanan görüşme hakkında da konuşan Özel, bunun bir nezaket ziyareti olmadığını, kapsamlı bir görüşme geçireceklerini söyledi.

“Murat Emir, Meclis'te büyük bir başarı gösteren arkadaşımız”

Seçimin ardından yen Grup Başkanvekilini tebrik ettikten sonra açıklama yapan Özel, “Afyonkarahisar milletvekilimiz, Grup Başkanvekilimiz Burcu Köksal’ın her 2 Afyonlu'dan birinin oyunu alarak belediye başkanı seçilmesinden sonra kendisinden boşalan yer için Cumhuriyet Halk Partisi demokratik bir seçim yaşadı. 2 adayımız vardı, 2 adayımız arasından hiçbir ayrım gözetmeksizin bir demokratik yarışı teşvik ettik. Adaylarımızdan bir tanesi birinci turda salt çoğunluğu alarak Murat Emir, Meclis'te emeği olan hem hukukçu kimliğiyle hem hekim kimliğiyle mecliste çok çalışan benim de Grup Başkan Vekili olarak hep en kritik noktalarda verdiğim görevlerde büyük bir başarı gösteren arkadaşımız Grup Başkanvekilimiz olarak seçildi. Diğer adayımız Sevda arkadaşımız İzmir milletvekilimiz o da tüm arkadaşlarımız kadar bu göreve layık olan bir arkadaşımızdı. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi, parti içi demokrasiyi, grup içi demokrasiyi işletmeye devam edecek. Ben grup seçimlerinden sonra geldim. Seçilen arkadaşımızı tebrik ettim. Seçim yarışında bir adım geride kalan arkadaşımıza teşekkür ettim. Bundan sonraki süreçte ilgili de kendilerini görevlendirdik.” ifadelerini kullandı.

“Nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planlanan görüşmeye dair konuşan Özel, "Şöyle bir takvimlendirmemiz var, bugün grubumuzla bir toplantı yaptık. Pazartesi MYK yapmıştık, yarın uzun bir MYK’mız daha var. Öğleden sonra Parti Meclisimiz toplanacak. 2 ayda bir toplanan Parti Meclisimizi 2 ayda biliyorsunuz 13 kez topladım ben. Bundan sonra da sık toplanmaya devam edecek. Cumartesi günü İl Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ayrı ayrı ve birlikte Cumartesi pazar günü çok özel bir çalışma toplantısında bir araya gelecekler. Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki heyetin 5 daimi üyesi ilk toplantıya katılacak. Bundan sonrası içinde çalışmaya başlayacağız. Ve seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrasıyla ilgili yol haritamızı belirliyoruz ki parti grubumuzdan da bir uzun toplantı daha yapma niyetindeyim. Ondan sonra sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup Sayın Cumhurbaşkanından randevu talep edeceğiz. Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak, Türkiye ekonomisinin yüzde 80’ine nüfusunun yüzde 65’ine hizmet veren belediyelerin ve son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin Genel Başkanı olan Erdoğan'la yapacağı bir görüşmedir. Nezaket görüşmesi olsa hızlı yaparız ama Erdoğan da konuşacağımız konular var diye ifadede bulunmuş. Benim de önemli gündemlerim olacak. Bu konuda Parti Meclisimden, MYK’mdan grubundan, belediye başkanlarından görüş alıyorum ve buna olgunlaştırdıktan sonra öyle kısa bir görüşme için değil, belki gündemleri önceden de müzakere ettiğimiz uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki. Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz, o yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinin de son aşamada fikirlerini, önerilerini alarak gideceğim." ifadelerine yer verdi.