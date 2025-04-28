Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu | Prof. Çiftçi: Şu anda başka bir kırılma noktasındayız

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yeni açıklama geldi. Prof. Dr. Çiftçi, Önder'in sağlık durumu ile ilgili "Şu anda başka bir kırılma noktasındayız" dedi.

Doktorların açıklamaları şöyle:

"Sabırla bekleyeceğiz"

Bugün 13'üncü gününde. Hastamız kalp destek cihazı altında, yoğun bakım ünitemizde nörolojik açısından içinde bulunduğumuz tablo bozulmaya başlamıştır. Şu anda başka bir kırılım noktasındayız. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur. Kendisinin hayat tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Tedavimize devam edeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz.

Kırılma noktası nedir?

Hocamızın söylediği kırılma noktası şu, kalp sistemindeki problemler ön plandayken, son zamanlarda nörolojik problemler öne çıkmış durumda.

Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Hem muayenelerdeki, hem de elektro fizyolojik olarak çıkan bulgularda cevapsızlık hali göstermeye başladı. İlk günlere göre norolojik bulgularda kötüleşme denilebilir.

"Beyin şişmiş vaziyette"

Hastanın ödemi var, beyni şişmiş vaziyette.

Zaman bildirmek mümkün değil. Çok temkinli iyimserlikte olmak lazım. Ama elimizdeki kriterlerin daha iyiye gittiğini söylememiz çok zor. Beyin ölümü bulguları şu anda yok. Yapılan tetkiklerde böyle bir şey yok. Bunu ancak zaman içerisinde cevaplandırabileceğiz.

Birçok organ birbirini ilgilendiriyor ama akciğer etkilendi. Ekmo kalbin ve akciğerin yerini tutuyor. Dolaşımda bir problem yok. Kalpte bahsettiğimiz iyileşme sınırlı kaldı. Herhangi bir uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden 8 gün geçti. Uyanma yok, refleklerde ilerleme yok. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Hastaneden açıklama gelmişti

Açıklamada, kalp destek cihazına bağlı olduğu vurgulanan Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu belirtildi.

"Refleksleri azaldı"

"Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız." denilen açıklamada "Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödeme devam etmektedir." denildi.

Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiğinin bildirildiği hastane açıklamasında tedavilerin devam ettiği de vurgulandı.