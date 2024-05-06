Twitter'a rakip olarak piyasaya sürülmüştü: Rekabet Kurumu'ndan META'ya 'Threads' cezası

Rekabet Kurumu sosyal medya şirketi META'ya 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Karara ilişkin açıklamasında Rekabet Kurumu, META tarafından Twitter'a rakip olarak piyasaya sürülen 'Threads' isimli uygulamaya giriş yapabilmek için kullanıcıların bir Instagram hesabına sahip olmalarının zorunlu tutulduğu ve benzer şekilde 'Threads' hesabını kaldırmak isteyen kullanıcıların bunu yapmaları halinde Instagram hesabını da silmek zorunda bırakıldığı iddiası üzerine, META hakkında ön araştırma başlatıldığını hatırlattı.

Yürütülen ön araştırmada, "META'nın veri birleştirme politikaları kapsamında, hem Instagram hesaplarından toplanan verilerin Threads hesaplarına aktarılabileceği, hem de Threads üzerinden toplanan verilerin diğer META ürünlerini sağlamak, kişiselleştirmek ve iyileştirmek, META ürünlerinin performansının ölçümü ve analizi ile başka kurumsal hizmetler (reklamlar dahil) sunmak amacıyla kullanılabileceği anlaşıldı". Ön araştırma neticesinde META hakkında 23 Kasım 2023 tarihinde soruşturma başlatıldı.

Kurum, "META'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, META'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığı tespitlerinde bulunarak Instagram ve Threads arasındaki veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir" karar aldı.

Kararın gereği yerine getirilinceye kadar her gün için 4 milyon 796 bin 152,96 lira günlük idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Tedbir kararına uymak adına META tarafından, daha önce Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için getirilmiş olan 'profilsiz kullanım' önerisi sunuldu; ancak bu öneri endişeleri giderebilecek gibi görülmedi ve kabul edilmedi.

Türkiye'deki tüm Threads kullanıcılarının profillerini devre dışı bıraktı

Bu kararın ardından META, kullanıcı verilerinin birleştirilmesi eylemine son vermek adına yeni bir çözüm önerisinde bulunmadı. 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'deki tüm Threads kullanıcılarının profillerini devre dışı bıraktığını bildirdi.

Kurum, Threads'in faaliyetlerini durdurmasını geçici tedbir kararında öngörülen yükümlülükleri konusuz bıraktığına ve dolayısıyla tedbir kararı ile uyumlu olduğuna; günlük para cezasının sonlandırılarak; 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.