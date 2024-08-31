TYP KALDIRILDI MI? Cevdet Yılmaz TYP açıklaması! İşgücü Uyum Programı nedir?

TYP kaldırıldı mı? İşgücü Uyum Programı nedir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Toplum Yararı Programları (TYP) konusundaki sözleriyle gündemde. Her kura döneminde çok sayıda vatandaşın faydalandırıldığı ve iş sahibi olduğu TYP’nin kaldırıldığını açıklayan Yılmaz, bu programın yerine İşgücü Uyum Programı’nın devreye alınacağını duyurdu. Böylece iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar daha nitelikli pozisyonlarda görevlendirilecek. Öte yandan TYP ise afet ve acil durumlarda geçerli olacak. İşte detaylar…

TYP KALDIRILDI MI?

EVET. TYP artık kaldırıldı. Cevdet Yılmaz konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Bunlarla ilgili etki değerlendirmesi yaptık ve sonucunda yeni yaklaşımlar geliştirdik. 'Toplum Yararına Programlar' gibi aktif iş gücü programlarından etkinlik ve verimlilik çıktıları alınmış, iş gücü piyasası için en faydalı olacak şekilde değişikliğe gidilmiştir. 'Toplum Yararına Programlar'a artık sadece afet ve acil durumlarda başvurulacaktır.”

İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI NEDİR?

Yılmaz artık İşgücü Uyum Programı’nın devreye alınacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün başlattığımız 'İşgücü Uyum Programı' ise içerik itibariyle çok farklı. Zamanın ruhuna uygun, yeni bir perspektifle tasarlanan 'İşgücü Uyum Programı', çalışmaya adım atmayı kolaylaştırıcı, cesaretlendirici ve yol gösterici olacaktır. Vatandaşlarımızın becerilerini geliştirerek farklı sektörlerde iş bulma şansını artıracaktır. 'İşgücü Uyum Programı', eylül ayında açıklayacağımız 2025-2027 dönemini içeren OVP hedefleriyle de örtüşecek şekilde hazırlanmıştır. 12'nci Kalkınma Planımız ve OVP doğrultusunda güçlü ve sürdürülebilir bir iş gücü piyasası oluşturmak, istihdamı artırmak ve iş gücümüzü daha nitelikli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 'İşgücü Uyum Programı'nın, işsizlikle mücadelede önemli bir araç olarak öne çıkacağına; ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum"

NET ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK

'İşgücü Uyum Programı' kapsamında çalışma hayatına adım atan vatandaşlarımız, yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak. Böylece program kapsamında bir taraftan kamu kurumunda tecrübe edinirken, aynı zamanda başka bir işte daha çalışmaları mümkün olacak. Programın ilk 4 haftası 5 gün, geri kalanında haftada 3 gün çalışarak, 140 gün sürmesi planlanıyor. Katılımcılara günlük net asgari ücret ödenecek ve kısa vadeli sigorta primleri (yüzde 5,5 prim oranı) sağlanacaktır. 'İşgücü Uyum Programı'ndan öğrencilerimizin faydalanmasının da önünü açıyoruz. Üniversite öğrencilerimiz eğitimlerine devam ederken, bir taraftan da çalışma hayatında tecrübe kazanacak ve harçlıklarını çıkarabilecekler. Program, daha az maliyetle daha fazla kişiye ulaşma imkanı sunacak ve iş arayanların yeteneklerini geliştirerek özel sektörde iş bulmalarını kolaylaştıracaktır. Bu yeni yaklaşımla, hem iş gücü piyasamızı daha dinamik hale getirecek hem de vatandaşlarımızın kariyerlerinde sağlam adımlar atmalarını sağlayacağız.”