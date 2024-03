Oscar’la yeniden buluşma

Canan Demiray

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Emmy Ödüllü talk şov sunucusu ve yapımcısı Jimmy Kimmel ana sunucu olacak. Bu görevi dördüncü kez yerine getirecek olan Kimmel, gecenin eğlenceli tanıtım videosunda kendini Hollywood’a giderken yolunu kaybederken Barbieland’de buluyor. Videoda ona doğru yolu Kate McKinnon gösterirken, Ryan Gosling ve America Ferrera yine eşlik ediyor.

Kimmel, Barbie dünyasında geziyor ama bu yıl, pembe dünyanın üzerine çöken haksızlık bulutu muhtelif tartışmaları da beraberinde getirdi.

Barbie'nin elde ettiği beğeni ve küresel başarıya rağmen hem Greta Gerwig'in hem de başrol oyuncusu ve yapımcısı olan Margot Robbie'nin Oscar’a aday gösterilmemesi sorguladı. Filmin Ken’i Ryan Gosling ise Barbie’siz Ken olmayacağını, Gerwig ve Robbie’nin bu film için gösterdiği cesareti ve dehayı överek tartışmalara dahil olmuştu. Robbie ise yola çıkarken amaçlarının kültürü değiştiren, etki bırakan bir film yapmak olduğunu söyleyip, bir yandan da Greta Gerwig’in En iyi Yönetmen kategorisinde aday gösterilmemesi konusundaki hayal kırıklığını paylaştı.

Ödül alacakları tanıtmak üzere sahneye gelecek isimler de geçtiğimiz hafta itibariyle açıklanmaya başladı. Bu hafta Dune 2 ile sinemada boy gösteren güzel oyuncu Zendaya bunlardan biri. Michelle Pfeiffer, Al Pacino gibi ağır topların yanında Dream Scenario filmindeki performansıyla beğeni toplayan Nicolas Cage de 96. Oscar töreni için sahneye çıkacaklar arasında.

Geçen yıl en iyi ‘Whale’ filmi için büyük bir transformasyon geçiren ve erkek oyuncu ödülünü kucaklayan Brendan Fraser sunucular arasında. Yine geçtiğimiz yıl farklı kurgusu, oyunculukları ve başarısıyla şaşırtan ‘Everything Everywhere All at Once’dan Michelle Yeoh, Ke Huy Quan ve Jamie Lee Curtis’i sahnede göreceğiz. Önceki yılların ödüllü oyuncuları Mahershala Ali, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o ve Sam Rockwell da sunucular arasında olacağı açıklanan isimlerden.

SAHNEDE MÜZİK ŞÖLENİ

En İyi Orijinal Şarkı kategorisindeki adaylar, Dolby Theatre sahnesini performanslarıyla renklendirecekler. Barbie’den iki parça bu kategoride aday olunca Ryan Gosling ve Mark Ronson ‘I'm Just Ken’i, muhteşem kardeşler Billie Eilish ve Finneas O'Connell ise ‘What Was I Made For?’ ile sahnede seslendirecek. Scott George and the Osage Singers ise ‘Killers of the Flower Moon’dan ‘Wahzhazhe’ için etkileyici bir performansla sahnede olacak.

Netflix’te yayınlanan, ‘American Symphony’ belgesel dalında adaylık alamasa da ‘It Never Went Away’ ile bu kategoride aday ve Jon Batiste sahnede olacak. Flamin' Hot filminden ‘The Fire Inside’ ı ise Becky G seslendirecek. Sözleri duayen şarkı sözü yazarı Diane Warren’a ait olan parça, ‘Flamin' Hot Cheetos’ atıştırmalığını bulup bir fenomen haline getiren temizlik görevlisi Richard Montanez'in hikayesini konu alan filmde yer alıyor.

ZAVALLI DEYİP GEÇMEYİN

Etkileyici filmografisi ile geceden eli boş dönmeyeceği kesin görünen ‘Zavallılar/Poor Things’in başrol oyuncusu Emma Stone En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kategorisinin öne çıkan ismi. Stone yerine ‘Killers of the Flower Moon’da ışıldayan, Altın Küre’de drama kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Lily Gladstone’a gidebilir. Oscar Ödülleri’nde başrol oyuncusu olarak aday gösterilen ilk Kızılderili olarak Gladstone şimdiden tarihe geçti. Annette Bening, Sandra Hüller ve Carey Mulligan kategorinin diğer adayları.

En iyi yardımcı kadın kategorisinde bu ödülü en çok hak eden aday ise ‘Holdover’daki müthiş oyunculuğu ile bana göre Da’Vine Joy Randolph.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün en güçlü adayı Cillian Murphy. Aday gösterilen başarılı oyuncu Bradley Cooper kendi yazıp yönettiği ve oynadığı ‘Maestro’da bir orkestra şefine dönüşmüştü. Colman Domingo, Paul Giamatti ve müthiş oyuncluğuyla Jeffrey Wright ödülün diğer adayları.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü için öne çıkan isim Oppenheimer'daki performansıyla Robert Downey Jr. BAFTA ve SAG ödülü de alan Downey Jr’un en yakın rakibi ise ‘Poor Things’de Bella’nın sevgilisi rolünde keyifle izlediğimiz Mark Ruffalo. Marvel evrenindeki rollerini düşünürseniz Ironman burada yeşil dev Hulk’a karşı olacak, bakalım nasıl sonuçlanacak.

EN İYİ FİLMİ SEÇMEK ZOR

Her biri değerli 10 filmden son yılların yükselen yapım şirketi A24’ün filmi ‘Past Lives’ Koreli çocukluk aşkıyla yeniden bir araya gelen yazarın hikayesini anlatan sıcak bir film. Bu kategorinin iki yabancı filminden biri olan ‘The Zone of Interest’ soykırımı farklı ele alış şekliyle ürpertici bir yapım, aynı zamanda Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde de yarışıyor.

İzleyenleri karlı coğrafyadan mahkeme salonuna taşıyan ve bence bu yıl en orjinal hikayeye sahip olan ‘Anatomy of a Fall’ tüm övgüleri hak ediyor. Genç yaşta New York Filarmoni Orkestrası'nın başına geçen ünlü besteci ve şef Leonard Bernstein‘ın hayatını konu alan ‘Maestro’ en iyi film adaylarından biri.

Fantastik dünyadan gerçek dünyaya geçen Barbie yılın kesinlikle en çok konuşulan filmlerinin başındaydı. Ancak Barbie ile eşzamanlı vizyona giren, hem gişede hem de kritikler nezdinde başarı kazanan bu senenin kazananı olacak gibi görünüyor. En sıkı rakibi ise bence Scorsese'nin ‘Killers of the Flower Moon’u.