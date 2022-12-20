İSO heyeti Bakan Nebati’yi ziyaret etti

ANKARA(EKONOMİ)

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, “Selektif kredi politikamız çerçevesinde son dönemde devreye aldığımız finansman imkanı başta olmak üzere yatırımı, istihdamı, ihracatı ve ülkemizin üretim potansiyelini artırıcı adımları uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.