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İngiliz rock grubu Placebo, İstanbul'a geliyor

İngiliz alternatif rock grubu Placebo, 4 Ağustos'ta İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta dinleyicileriyle buluşacak.

Haber Merkezi
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İngiliz rock grubu Placebo, İstanbul'a geliyor
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Dünyaca ünlü İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Blind Festival kapsamında, 4 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre topluluk, "Blind Festival" kapsamında, KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

İlk albümü Placebo'yu 1996'da piyasaya süren grup, şimdiye kadar 8 stüdyo albümü çıkardı.

Placebo'nun tüm albümleri İngiltere'deki Billboard listesinde ilk 20'ye girdi, dünya genelinde ise 14 milyonun üzerinde satışa ulaştı.