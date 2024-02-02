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Martin Luther King ve Malcolm X'in hayatı dizi oldu

'Deha: Martin Luther King ve Malcolm X', 6 Şubat’tan itibaren her Salı saat 21.00’de iki bölüm art arda National Geographic ekranlarına geliyor.

Haber Merkezi
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Martin Luther King ve Malcolm X'in hayatı dizi oldu
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Sivil haklar hareketinin önde gelen seslerinden Martin Luther King ve Malcolm X'in hayatını anlatan 8 bölümlük 'Deha: Martin Luther King ve Malcolm X', 6 Şubat'tan itibaren her Salı saat 21.00'de National Geographic' izleyicilerle buluşacak. 

Yapımcılar Damione Macedon ve Raphael Jackson Jr. tarafından hazırlanan "Deha: Martin Luther King ve Malcolm X", sivil haklar hareketinin önde gelen seslerinden Martin Luther King ve Malcolm X’in çalkantılı çocukluklarından, uğradıkları suiskastlarına uzanan hayatlarını 8 bölüm halinde izleyicilerle buluşturuyor.