Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Kuru Otlar Üstüne, Netflix'te yayına girdi

Cannes’da Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu ve Şikago Uluslararası Film Festivali'nde Ece Bağcı'ya En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü getiren Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne filmi bugün itibariyle Netflix üzerinden izlenebilecek.

Nuri Bilge Ceylan’ın hem yönetmenlik hem fotoğrafçılık ustalığını bir kez daha gösterdiği film 308 bin 730 seyirciyle en çok izlenen filmi oldu.

Senaryosunu Ebru Ceylan ve Akın Aksu'nun birlikte yazdığı 2023 çıkışlı dram filminde başrolleri Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı paylaşıyor.

Filmin konusu

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı sosyal bilgiler öğretmeni Kenan ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir.

Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki Sevim de vardır. Sevim'in defterinde Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem Samet hem de Sevim küçük düşer. Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden Sevim öfkelendikten sonra Samet'in hayalleri, Kenan'la birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır.

Samet asıl hedefin Kenan olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Suçlamadan adını temize çıkarmaya çalışırken köy kurallarına uyma zorluğuyla karşı karşıya kalır. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca da işler değişir.