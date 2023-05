Simpsonlar'dan 750. bölüme özel kutlama

Yayınlanan 750. bölümde, hem gerçek hem de kurgusal 750 karakter dizinin açılış sekansında yer aldı.

Bu 750 konuk arasında hem kurgusal hem de aralarında Elton John ve Dolly Parton'ın da bulunduğu gerçek karakterlere yer verildi. 34. sezon finalinin açılış sekansında, dizide tek sefer görünenlerden yenilerine kadar pek çok ikonik karakter gözüktü. 750. bölümde şarkıcı Lizzo ve ABD'li komedyen Tim Robinson da konuk ses olarak yer aldı.

Açılış sekansı her bölümde değişen sitcomun hayranları, onlarca yıl boyunca Springfield'den geçen tanıdık yüzleri 750. bölümün açılışında görmüş oldu. Komedyen ve yazar John F. Kensil, ikonik dizinin 750 karakteri ağırlayan açılış sekansını Twitter'da paylaştı.

Kensil, "Bu akşamki #TheSimpsons 750. bölümde" diye yazdı ve ekledi: "Açılış sekansına 750 yıldız tıkıştırmışlar."

On Tonight’s #TheSimpsons 750th episode

They crammed 750 stars into the opening sequence pic.twitter.com/BmiGmftBGr