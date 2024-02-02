Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Regaip Minareci'ye değer görüldü
Çevirmen Regaip Minareci, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Talat Sait Halman anısına, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlatılan "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü"nün 2023 yılındaki sahibi oldu.
İKSV'den yapılan açıklamaya göre, seçici kurulun değerlendirmesi sonucu, Jenny Erpenbeck'in Can Yayınları'ndan çıkan "Kairos." romanını Almancadan çeviren Minareci, 40 bin liralık ödüle değer görüldü.
Seçici kurulun yaptığı açıklamada, yazara verilen ödülün gerekçesi, "Çevirmen Regaip Minareci, 'Kairos.' romanında yazarın üslubuna tümüyle sadık kalarak yetkin bir çeviri ortaya çıkarmıştır. Yer yer kesintili, kopuk cümleler, zaman sıçramaları başarıyla aktarılmış, argo sözcükler hiçbir anlam kaybı olmadan Türkçeleştirilmiştir. Gerekli gördüğü yerlere eklediği kapsamlı dipnotlar ise metnin farklı katmanlarına ulaşılarak daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Deneyimli çevirmen Regaip Minareci'nin özenli çalışmasıyla romanın çarpıcı ve deneysel yapısının Türkçeye çok iyi aktarıldığı görüşündeyiz" ifadeleriyle aktarıldı.
Başkanlığını yazar Doğan Hızlan'ın üstlendiği "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu" yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ile Kaya Genç'ten oluşuyor.
Güncel kültür-sanat üretimini teşvik etmek amacıyla, 2015'te başlatılan Talat Sait Halman Çeviri Ödülü daha önce Siren İdemen, Ahmet Arpad, Fuat Sevimay, Ülker İnce, Gökhan Sarı (Jüri Özel Ödülü), Ebru Erbaş, Kamil Kayhan Yükseler, Erdem Kurtuldu, Süleyman Doğru ve Zafer Ceylan'a sunulmuştu.
Regaip Minareci kimdir?
Minareci, 1955'te İstanbul'da doğdu. Münih'te tamamladığı ortaöğrenimin ardından Münih Teknik Üniversitesinde elektronik mühendisliği okudu. 1977'de Hürriyet grubunda çevirmen olarak çalışmaya başladı.
Çeşitli yayın kuruluşlarında editör, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni ve yayın koordinatörü olarak uzun yıllar idari görevlerde bulunan Minareci, çok sayıda klasik ve çağdaş eseri Almancadan Türkçeye kazandırdı, ayrıca Avusturya Edebi Çeviri Devlet Ödülü'ne değer görüldü.
Regaip Minarece'nin çevirileri
Oltalarımıza Havai Fişekler Takıldı, Karen Köhler, Kalem Kültür Yayınları, 2018
Hammerstein’ın Suskunluğu, Hans Magnus Enzensberger, Everest, 2018
Yedi Yıl, Peter Stamm, Nebula Kitap, 2018
Korku, Dirk Kurbjuweit, Hep Kitap, 2018
Kızıl, Stefan Zweig, İş Bankası Kültür Yayınları, 2018
Geçmişe Yolculuk, Stefan Zweig, İş Bankası Kültür Yayınları, 2018
Bir Çöküşün Öyküsü, Stefan Zweig, İş Kültür Yayınları, 2017
Babaya Mektup, Franz Kafka, İş Kültür Yayınları, 2016
Amerika, Franz Kafka, İş Kültür Yayınları, 2016
Das Eigentliche, Iris Hanika, Tekin Yayınevi, 2016
48 Saat, Andreas Gruber, Pegasus Yayınları, 2016
Fobi, Wulf Dorn, Pegasus Yayınları, 2016
İçimdeki Sen, Susanna Ernst, Pegasus Yayınları, 2016
Pamuk Prenses Ölmeli, Nele Neuhaus, Pegasus Yayınları, 2016
Gömülü Şamdan, Stefan Zweig, İş Kültür Yayınları, 2015
Robinson’un Mavi Evi, Ernst Augustin, Everest Yayınları, 2015
Kayıp Kitaplar Kütüphanesi, Alexander Pechmann, Can Yayınları, 2015
Lavanta Odası, Nina George, Pegasus Yayınları, 2015
Kelebek Adası, Corina Bomann, Pegasus Yayınları, 2015
Ruh Cambazı, Inge Löhnig, Pegasus Yayınları, 2015
Kan ve İman, Matthew Carr, Alfa Yayınları, 2015
Hain Yüreğim, Wulf Dorn, Pegasus Yayınları, 2015
Şato, Franz Kafka, İş Kültür Yayınları, 2014
Dava, Franz Kafka, İnkılap Sayfa6 Yayınları, 2014
Nietzsche – Şipşak Serisi, Doğan Kitap, 2014
Dönüşüm, Franz Kafka, İnkılap Sayfa6 Yayınevi, 2014
O Geri Döndü (Hitler), Timur Vermes, Pegasus Yayınları, 2014
Karanlığın Faydaları, Ror Wolf, Everest Yayınları, 2014
Sadist, Inge Löhnig, Pegasus Yayınları, 2014
Oyunbaz, Wulf Dorn, Pegasus Yayınları, 2014
Asturya Gülü, Iny Lorentz, Pegasus Yayınları, 2014
Dostoyevski Şipşak Serisi- Doğan Kitap, 2013
Senden Uzak 7 Gün, Monika Peetz, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2013
Salı Kadınları, Monika Peetz, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2012
Deney-Kara Kutu, Mario Giordano, Sel Yayıncılık, 2012
Kafka’nın Bebeği, Gerd Schneider, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2011
Salai’nin Yumurtası, Rita Monaldi, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2012
Goethe’nin İnfazı, Victor Glass, Everest Yayınları, 2012
Soul Kitchen, Jasmin Ramadan, Everest Yayınları, 2011
Amerika Mektupları, Joachim Zelter, Ayrıntı, 2007
Yalanın Erdemi, Joachim Zelter, Ayrıntı, 2006
Zerdüşt, Nietzsche, Morpa, 2005
Putların Alacakaranlığı, Nietzsche Morpa, 2003
Yöntem Üzerine Konuşma, Descartes, Morpa, 2003
Namuslu Ol, Dürüst Yaşa, Hedefine Ulaş, Erich J. Lejeune, Arıtan, 2002
Namuslu Oldum, Dürüst Yaşadım, Hedefime Ulaştım, Erich J. Lejeune, Arıtan, 2002