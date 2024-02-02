Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Regaip Minareci'ye değer görüldü

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, seçici kurulun değerlendirmesi sonucu, Jenny Erpenbeck'in Can Yayınları'ndan çıkan "Kairos." romanını Almancadan çeviren Minareci, 40 bin liralık ödüle değer görüldü.

Seçici kurulun yaptığı açıklamada, yazara verilen ödülün gerekçesi, "Çevirmen Regaip Minareci, 'Kairos.' romanında yazarın üslubuna tümüyle sadık kalarak yetkin bir çeviri ortaya çıkarmıştır. Yer yer kesintili, kopuk cümleler, zaman sıçramaları başarıyla aktarılmış, argo sözcükler hiçbir anlam kaybı olmadan Türkçeleştirilmiştir. Gerekli gördüğü yerlere eklediği kapsamlı dipnotlar ise metnin farklı katmanlarına ulaşılarak daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Deneyimli çevirmen Regaip Minareci'nin özenli çalışmasıyla romanın çarpıcı ve deneysel yapısının Türkçeye çok iyi aktarıldığı görüşündeyiz" ifadeleriyle aktarıldı.

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan'ın üstlendiği "Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu" yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ile Kaya Genç'ten oluşuyor.

Güncel kültür-sanat üretimini teşvik etmek amacıyla, 2015'te başlatılan Talat Sait Halman Çeviri Ödülü daha önce Siren İdemen, Ahmet Arpad, Fuat Sevimay, Ülker İnce, Gökhan Sarı (Jüri Özel Ödülü), Ebru Erbaş, Kamil Kayhan Yükseler, Erdem Kurtuldu, Süleyman Doğru ve Zafer Ceylan'a sunulmuştu.

Regaip Minareci kimdir?

Minareci, 1955'te İstanbul'da doğdu. Münih'te tamamladığı ortaöğrenimin ardından Münih Teknik Üniversitesinde elektronik mühendisliği okudu. 1977'de Hürriyet grubunda çevirmen olarak çalışmaya başladı.

Çeşitli yayın kuruluşlarında editör, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni ve yayın koordinatörü olarak uzun yıllar idari görevlerde bulunan Minareci, çok sayıda klasik ve çağdaş eseri Almancadan Türkçeye kazandırdı, ayrıca Avusturya Edebi Çeviri Devlet Ödülü'ne değer görüldü.

Regaip Minarece'nin çevirileri

Oltalarımıza Havai Fişekler Takıldı, Karen Köhler, Kalem Kültür Yayınları, 2018

Hammerstein’ın Suskunluğu, Hans Magnus Enzensberger, Everest, 2018

Yedi Yıl, Peter Stamm, Nebula Kitap, 2018

Korku, Dirk Kurbjuweit, Hep Kitap, 2018

Kızıl, Stefan Zweig, İş Bankası Kültür Yayınları, 2018

Geçmişe Yolculuk, Stefan Zweig, İş Bankası Kültür Yayınları, 2018

Bir Çöküşün Öyküsü, Stefan Zweig, İş Kültür Yayınları, 2017

Babaya Mektup, Franz Kafka, İş Kültür Yayınları, 2016

Amerika, Franz Kafka, İş Kültür Yayınları, 2016

Das Eigentliche, Iris Hanika, Tekin Yayınevi, 2016

48 Saat, Andreas Gruber, Pegasus Yayınları, 2016

Fobi, Wulf Dorn, Pegasus Yayınları, 2016

İçimdeki Sen, Susanna Ernst, Pegasus Yayınları, 2016

Pamuk Prenses Ölmeli, Nele Neuhaus, Pegasus Yayınları, 2016

Gömülü Şamdan, Stefan Zweig, İş Kültür Yayınları, 2015

Robinson’un Mavi Evi, Ernst Augustin, Everest Yayınları, 2015

Kayıp Kitaplar Kütüphanesi, Alexander Pechmann, Can Yayınları, 2015

Lavanta Odası, Nina George, Pegasus Yayınları, 2015

Kelebek Adası, Corina Bomann, Pegasus Yayınları, 2015

Ruh Cambazı, Inge Löhnig, Pegasus Yayınları, 2015

Kan ve İman, Matthew Carr, Alfa Yayınları, 2015

Hain Yüreğim, Wulf Dorn, Pegasus Yayınları, 2015

Şato, Franz Kafka, İş Kültür Yayınları, 2014

Dava, Franz Kafka, İnkılap Sayfa6 Yayınları, 2014

Nietzsche – Şipşak Serisi, Doğan Kitap, 2014

Dönüşüm, Franz Kafka, İnkılap Sayfa6 Yayınevi, 2014

O Geri Döndü (Hitler), Timur Vermes, Pegasus Yayınları, 2014

Karanlığın Faydaları, Ror Wolf, Everest Yayınları, 2014

Sadist, Inge Löhnig, Pegasus Yayınları, 2014

Oyunbaz, Wulf Dorn, Pegasus Yayınları, 2014

Asturya Gülü, Iny Lorentz, Pegasus Yayınları, 2014

Dostoyevski Şipşak Serisi- Doğan Kitap, 2013

Senden Uzak 7 Gün, Monika Peetz, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2013

Salı Kadınları, Monika Peetz, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2012

Deney-Kara Kutu, Mario Giordano, Sel Yayıncılık, 2012

Kafka’nın Bebeği, Gerd Schneider, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2011

Salai’nin Yumurtası, Rita Monaldi, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2012

Goethe’nin İnfazı, Victor Glass, Everest Yayınları, 2012

Soul Kitchen, Jasmin Ramadan, Everest Yayınları, 2011

Amerika Mektupları, Joachim Zelter, Ayrıntı, 2007

Yalanın Erdemi, Joachim Zelter, Ayrıntı, 2006

Zerdüşt, Nietzsche, Morpa, 2005

Putların Alacakaranlığı, Nietzsche Morpa, 2003

Yöntem Üzerine Konuşma, Descartes, Morpa, 2003

Namuslu Ol, Dürüst Yaşa, Hedefine Ulaş, Erich J. Lejeune, Arıtan, 2002

Namuslu Oldum, Dürüst Yaşadım, Hedefime Ulaştım, Erich J. Lejeune, Arıtan, 2002