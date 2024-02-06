Teoman'dan 'takıntılı hayran' tepkisi: Kızmıyorum ama...

Kendisini hem sosyal medyada hem de evinin civarında rahatsız eden hayranını savcılığa şikayet eden Teoman, “Akıl hastası bunlar. Hayal dünyalarında bir şeyler kuruyorlar ünlü isimlere dair" dedi.

Şarkıcı Teoman, ev adresini öğrenerek kendisini taciz eden, şoförünü tehdit eden bir hayranı hakkında "can güvenliğim tehlikede" diyerek savcılığa şikayette bulundu. Konuya ilişkin konuşan şarkıcı, "Aslında kızmıyorum ama yine de korktuğum için mahkemeye veriyorum. Akıl hastası bu insanlar" dedi.

Kendisini takip eden hayranıyla birkaç kez yüz yüze geldiklerini ve sokağa çıktığında tedirgin olduğunu belirten Teoman, "Öyle bir şey vardı, daha evvelden şoförüm de darbeler aldı. Böyle arada oluyor. Kızmıyorum onlara ama takıntılı hayran demesek daha doğru olur. Birtakım deliler bunlar. Ünlüleri takıyorlar kafalarında. Yani üzülüyorum da öyle mahkemelere vermeye" ifadelerini kullandı.

'Akıl hastası bunlar, kızmıyorum ama korkuyoruz'

Şarkıcı sözlerine, "Birkaç kez denk geldik karşılaştık ama insanın da ödü patlıyor. Tedirgin oluyorum tabii ki ama onlar isteyerek yapmıyorlar. Akıl hastası bunlar, kızmıyoruz ama yine de korkuyoruz diye mahkemeye veriyoruz. Başka ünlü isimlerin de başına geliyor böyle olaylar. Kendilerine göre hayal dünyalarında bir şeyler kuruyorlar ünlü isimlere dair" diye devam etti.