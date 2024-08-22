ABD'de Microsoft yazılımcıları ne kadar maaş aldıklarını açıkladılar

ABD'deki Microsoft çalışanlarının, maaş ve terfi bilgilerini anonim olarak paylaştıkları bir tablo ortaya çıktı. Business Insider'da yer alan bu tablo, Microsoft'un yazılım mühendislerine sunduğu maaşları, performansa dayalı zamları, terfileri ve ikramiyeleri gösteriyor.

Bu yılın başlarında gerçekleştirilen performans değerlendirmelerinin ardından çalışanlar, ağustos ayında yeni maaşlarını öğrenmeye başladı. Çalışanlar arasında şeffaflığı teşvik etmek amacıyla, bu bilgiler anonim olarak bir tabloda toplandı.

ABD'deki Microsoft yazılım mühendisleri tarafından paylaşılan 500'den fazla veri seti analiz edildi.

2024 yılında Microsoft'un yazılım mühendislerine yaptığı yıllık ortalama ödemeler şöyle:



Microsoft, diğer birçok teknoloji şirketi gibi, temel maaşın yanı sıra nakit ikramiyeler ve hisse senedi ödüllerini de içeren bir maaş yapısına sahip. Bu yıl, daha önce dondurulan maaşların ardından, performansa dayalı zamlar yeniden başlatıldı. Elde edilen verilere göre, yazılım mühendislerinin aldığı maaşlar, organizasyona ve seviyeye göre değişiklik gösteriyor.

Organizasyon bazında 2024 yılında Microsoft'ta yazılım mühendislerinin kazandığı ortalama ücretler:



Verilere göre, en yüksek maaşlar, Microsoft'un bu yıl mart ayında kurduğu ve yapay zeka projelerine odaklanan yeni "Microsoft AI" organizasyonundaki yazılım mühendislerine verildi. Bu organizasyon, Microsoft'un Copilot AI sohbet botu ve Bing arama motoru gibi yapay zeka ürünlerinden sorumlu.

Microsoft çalışanları, maaş şeffaflığını artırmak amacıyla bu tür bilgileri gönüllü olarak paylaşmaya devam ediyor. Bu tablo, ABD'deki Microsoft yazılım mühendislerinin ne kadar kazandığını ve terfi sürecinde hangi oranlarda zam aldığını gözler önüne seriyor. Ancak, bu veriler resmi şirket belgeleri olmayıp, sadece gönüllü çalışanlar tarafından paylaşılan bilgileri içeriyor.

Katılımcılar aynı zamanda terfi alıp almadıklarını da paylaştı. Seviyelere göre yazılım mühendislerinin terfi oranı ise şöyle: