Almanya'da en yüksek maaş havacılık sektöründe

Sağlık sektöründe yıllık ortalama kazanç 108.000 ila 156.000 euro arasında değişirken, bunu maaşların 84.000 ila 144.000 euro arasında olduğu hukuk ve yargı sektörü takip etmekte

Akademi ve araştırma sektöründe ortalama maaşlar 72.000 ila 120.000 euro arasında değişirken, bunu 72.000 ila 114.000 euro arasında değişen maaşlarla BT ve mühendislik sektörü takip etmekte.

Perakende ve hizmetler sektörü, 30.000 ila 42.000 euro arasında değişen medyan yıllık kazançlarla en düşük ücretli sektörü temsil etmekte.