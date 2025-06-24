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Almanya'da en yüksek maaş havacılık sektöründe

Euronews Business'ın Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin Nisan 2024 tarihli brüt kazanç veri seti ve küresel işe alım şirketi Indeed'in Mayıs 2024 ile Nisan 2025 arasındaki yıllık kazançları kapsayan iş ilanlarını inceleyer derlediği rapora göre, havacılık, yıllık ortalama brüt 336.000 euro maaş ile çalışanlara Almanya'da en çok kazandıran sektör oldu.

Haber Merkezi
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Almanya'da en yüksek maaş havacılık sektöründe
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Sağlık sektöründe yıllık ortalama kazanç 108.000 ila 156.000 euro arasında değişirken, bunu maaşların 84.000 ila 144.000 euro arasında olduğu hukuk ve yargı sektörü takip etmekte

Akademi ve araştırma sektöründe ortalama maaşlar 72.000 ila 120.000 euro arasında değişirken, bunu 72.000 ila 114.000 euro arasında değişen maaşlarla BT ve mühendislik sektörü takip etmekte.

Perakende ve hizmetler sektörü, 30.000 ila 42.000 euro arasında değişen medyan yıllık kazançlarla en düşük ücretli sektörü temsil etmekte.

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