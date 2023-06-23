Altın, uzun ince bir yolda gidiyor!

EVRİM KÜÇÜK

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Senato ve Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmalar altında küresel yatırım iştahını azalttı. Amerikan vadeli işlemler borsası Comex’te altın uzun pozisyonları son 3 ayın en düşüğüne inerken, ons altın kritik 1.930 doların altına indi. Powell’ın konuşması altının yükseliş için önünde uzun ve engebeli bir yol olduğuna işaret ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı sunumda, enfl asyonu yüzde 2'lik hedefe çekmek için uzun bir yol kat etmeleri gerektiğini belirterek yılsonunda bir miktar daha yüksek faiz beklentisini yineledi. Powell "Meslektaşlarım ve ben yüksek enfl asyonun neden olduğu zorlukların farkındayız ve yüzde 2'lik hedefe dönme planına sadığız” dedi.

1.900 doları kırarsa 1.850 doların kapısı açılır

Powell’ın konuşması sonrasında ons altın 1.930 dolara indi. Uzmanlara göre burada altını bekleyen en kritik destek seviyesi 1.900 dolar. Credit Suisse, altın fiyatlarının 1.900 dolara kadar geri çekilmesinin mümkün olduğunu ve eğer burayı aşağı doğru kırarsa 1.850 dolara kadar düşüşler yanabileceğini belirtiyor. Commerzbank analistleri de, altının kendini yukarı yönlü ataklar için rahat hissetmesi için 1.950 dolar bölgesini aşması gerektiğini ifade ediyor.

UBS: Sarı metal için 12 ayda 2.250 dolarlık hedefi koruyoruz

Yatırım bankası UBS de yeni yayımladığı yılın ikinci yarısına ilişkin öngörülerinde altının yükseleceğini ve portföy çeşitlendirmek için önemli bir araç olduğunu vurguluyor. UBS raporunda şu ifadeleri kullandı: “Altın yükselişine devam edebilir mi? Altın, yılın ilk yarısında ralli yaparak 2.000 doların üzerine tırmandı, ancak yatırımcıların daha uzun süre yüksek Fed politika faizi fi yatlaması nedeniyle Mayıs başından bu yana gevşedi. Yine de Fed oranlarında zirve beklentisi, güçlü merkez bankası talebi ve güvenli liman akışlarının desteğiyle önümüzdeki 1 yıl içinde altın fi yatlarının yükselmesini bekliyoruz. Altının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını ve 2.250 dolarlık 12 aylık fi yat hedefi ni korumasını bekliyoruz. Ayrıca sarı metali portföy bağlamında iyi bir çeşitlendirme aracı ve jeopolitik ve büyüme risklerine karşı bir koruma olarak görüyoruz.

BRICS, altına dayalı yeni bir para rejimi hazırlığında

2 ay sonra uluslararası finansta 1971'den beri en önemli gelişmenin açıklanması bekleniyor. Doların küresel ödemelerdeki rolünü zayıfl atabilecek yeni bir para birimi yaratılmasıyla yaşanacak bu şoku BRICS ülkeleri tetikleyecek.

BRICS kısaltması Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika anlamına geliyor. Şu anda üyelik için resmi olarak başvuran sekiz ülke ve katılmakla ilgilendiğini ifade eden 17 ülke daha var. Sekiz resmi başvuru sahibi: Cezayir, Arjantin, Bahreyn, Mısır, Endonezya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. İlgi gösteren 17 ülke ise Afganistan, Bangladeş, Beyaz Rusya, Kazakistan, Meksika, Nikaragua, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sudan, Suriye, Tayland, Tunus, Türkiye, Uruguay, Venezuela ve Zimbabve. Goehring & Rozencwajg şirketinin değerlendirmelerine göre gelişmekte olan ülke merkez banklarının kurmak istedikleri bu yeni parasal sistemde uzlaşma mekanizması olarak altın varlığı hayati bir rol oynayacak. Bu ülkeler ticareti yerel para birimlerinde halledebilmek ve sermaye dengesizliklerini altın varlığı kullanılarak gidermeye çalışacak.