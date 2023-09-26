Biden ve Trump'tan grevdeki işçilere ziyaret

ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinden yeniden aday olmak isteyen Joe Biden ile Donald Trump, bu hafta Michigan'da arka arkaya düzenleyecekleri etkinliklerde grevdeki otomobil işçilerine seslenecekler.

Joe Biden'ın bugün TSİ 1900'da Michigan Wayne County'de grevdeki United Auto Workers (UAW) üyelerine katılacağı bir etkinlikte yer alacak.

Donald Trump ise Çarşamba günü Detroit banliyösündeki bir otomobil tedarikçisinde düzenlenecek toplantıda yüzlerce işçiye hitap edecek.

Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada, otomobil endüstrisi zor durumdayken UAW'nin "inanılmaz bir miktardan" vazgeçtiğini ve sendikanın "otomobil endüstrisini kurtardığını" söyleyerek, ücret kesintilerini de içeren 2009 hükümet kurtarma paketine açık bir göndermede bulundu ve "Şimdi sektör yeniden yükselişe geçtiğine göre, onlar da bu avantajlardan yararlanmalı" dedi.

Konuya yakın bir kaynak, UAW Başkanı Shawn Fain'in bugün Başkan Biden'in katılacağı etkinlikte yer beklendiğini belirtirken, UAW'ın Trump'ın ziyaretiyle ilgisi olmadığını ve Fain'in bu etkinliğe katılmayı planlamadığını da sözlerine ekledi.

UAW bugüne kadar 2024 başkan adaylarından herhangi birini desteklemeyi reddetti ve Biden'i desteklemeyen tek büyük sendika oldu.