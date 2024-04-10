BMW satışlarını artırdı

BMW Group yılın ilk çeyreğinde 594 bin 671 araç teslim ettiğini ve bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 arttığını bildirdi.

Tamamen elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 artarak 82 bin 700'e ulaştı.

Grup, tamamen elektrikli ve premium araçların teslimatlarının 2024 yılı için otomotiv teslimatlarında hafif bir artış sağlamasını beklediğini söyledi.