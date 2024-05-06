Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 7 aydır artıyor

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -5,9 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Mayıs ayında -3,6 puana çıktı. Piyasa beklentisi endeksin -4,8 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Böylece endeks 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Cari endeks -16,3 puandan üst üste 7'inci artışla -14,3 puana çıkarken, beklenti endeksi 8'inci ayında da toparlanma yönünde görünüm sergiledi ve 5,0 puandan 7,8 puana yükseldi. Böylece cari endeks 2023 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye gelirken, beklenti endeksi 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya'da Görünüm Toparlandı

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da ise yatırımcı görünümü son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Sentix yatırımcı güven endeksi Mayıs ayında -20,5 puandan -17,5 puana yükseldi. Böylece endeks 2023 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Cari endeks -36,0 puandan -33,5 puana, beklenti endeksi -3,5 puandan 0,0 yükseldi. Cari endeks 2023 Temmuz, Beklenti endeksi 2022 Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.