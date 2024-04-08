Fed'den faiz indirimi beklentisi azaldı

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentisi azaldı. Fed swap fiyatlamalarında bu yıl için politika faizinde indirim beklentisi 60 baz puan oldu. Bu da 2024 için 2 faiz indirimi anlamına geliyor. İlk faiz indiriminin ise, eylül ayında gelmesi bekleniyor.

ABD'de ekonomik veriler güçlü seyrederken, Fed yetkilileri gevşeme beklentilerinin azaldığına dair görüş bildiriyor. Bu yıl başında swap piyasalarında 6 faiz indirimi fiyatlanıyordu.

Tarım dışı istihdam verisiyle fiyatlamalar değişti

ABD'de cuma günü açıklanan ve piyasa beklentilerinin üzerinde gelen, tarım dışı istihdam verileri sonrasında Fed fiyatlamaları değişmiş ve 2024 yılına ilişkin politika faizinde indirim beklentisi 67 baz puan olmuştu.

Commerzbank Stratejisti Rainer Guntermann "Faiz indiriminin zamanlamasına dair beklentiler verilerle baltalanıyor. Cuma günkü sürpriz güçlü istihdam verisi ve hafta sonu gelen şahin Fed yorumları sonrası Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi kritik olacak" yorumunu yaptı.

Son aylarda enflasyonda iyileşme trendi yavaşlarken, büyüme verileri ise güçlü kalmıştı. Yatırımcıların hisse senedi ve tahvil piyasasına girişlerinin devam etmesi de ekonominin faiz indirimini gerektirmediği görüşünü güçlendiriyor.