Euro bölgesinin 4. büyük ekonomisi olan İspanya 4. çeyrekte beklenenden fazla büyüdü.

İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılası, ülkenin istatistik ofisi INE'nin (Spanish Statistical Office) yaptığı açıklamaya göre, dördüncü çeyrekte önceki üç aylık döneme göre %0,2 büyüdü.

Beklenti ise İspanya’nın 4. Çeyrekte yüzde 0,1 büyümesi yönündeydi.

Tüketici harcamaları İspanya’da çeyreklik bazda yüzde 1,8 ile keskin bir düşüş yaşarken, yatırımlar ise yüzde 1,2 azaldı.