Jamie Dimon: Dünya %7'ye hazır değil 

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Times of India'ya, Fed’in faiz politikası ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mülakatın Fed’in faiz oranlarını %5,25 ile %5,5 aralığında sabit tutmasından ve bu ekonomik döngü için son bir faiz artışını işaret etmesinden bir hafta sonra gelmesi dikkat çekti.

Bu durum Dimon'ı, sadece bir faiz artışı daha bekleyen kendi ekonomistlerinden ya da genel olarak piyasalardan çok daha şahin yapıyor.

Finansal piyasalar %7 faiz oranlarının olduğu bir dünya hayal etmese de, Fed'in daha uzun süre daha yüksek bir duruşuna uyum sağlıyorlar.

Pazartesi günü 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi 10 baz puan daha artarak yaklaşık 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 30 yıllıkların getirisi de artarak 12 yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. S&P 500 uzun vadeli getirilerin yükselmesine rağmen Pazartesi günü ilerlemeyi başardı, ancak endeks Temmuz sonundaki en yüksek seviyesinin %5 altında.

Dimon röportajda en kötü durumun stagflasyonla birlikte %7 faiz oranları olacağını söyledi. "Daha düşük hacimlere ve daha yüksek oranlara sahip olacaklarsa, sistemde stres olacaktır. Müşterilerimizi bu tür bir strese hazırlıklı olmaya çağırıyoruz" dedi. Ve ekledi:

“Sıfırdan %2'ye çıkmak neredeyse hiç artış anlamına gelmiyordu. Sıfırdan %5'e çıkmak ise bazı insanları hazırlıksız yakaladı. Ancak hiç kimse %5'i olasılık dışı görmezdi. Dünyanın %7'ye hazır olup olmadığından emin değilim."