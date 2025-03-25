JPMorgan'a göre Avrupa bankalarının daha gidecek yerleri var

JPMorgan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizlerinin yüzde 1,5'in altına düşme riskinin azalmasıyla Avrupa bankalarının kazançlarının çok daha güvenli olduğunu söyledi.

Analistler, kıta genelindeki mali duyuruları değerlendirdikten sonra sektöre ilişkin olumlu görüşlerini koruduklarını ve bankaların daha güçlü bir makroekonomik bağlam ve daha yüksek faiz oranlarına yönelik iyi kaldıraçlı ve yüksek oranda dişli olduğunu belirtti.

“Bu nedenle fiyat-kazanç rasyonalizasyonunun devam etmesini bekliyoruz” diyen JPM analistleri, birçok ülkenin savunma ve altyapı sektörlerine yatırım yapmasıyla birlikte kredi büyümesini artıracak olan hükümet teşvik tedbirlerinin ardından sektör genelinde hisse başına kazanç tahminlerini yüzde 3 ila yüzde 4 arasında güncelledi.

Pan-Avrupa Stoxx 600 bankacılık endeksi yılbaşından bu yana yüzde 27 yükselirken, Stoxx Europe endeksinin genelindeki kazanç yüzde 9'da kaldı.