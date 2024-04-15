Lufthansa, ITA hisselerini almasına onay için tavizler sundu

Avrupa Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre, Alman havayolu şirketi Lufthansa, İtalyan havayolu şirketi ITA Airways'in azınlık hissesini satın almak için AB antitröst onayını güvence altına almayı amaçlayan tavizler sundu.

Komisyon, politikasına uygun olarak çözümlerin ayrıntılarını vermedi ve anlaşmayı onaylamadan veya daha fazla talepte bulunmadan önce rakiplerden ve müşterilerden geri bildirim alması bekleniyor.

Kaynaklar, Lufthansa'nın sunduğu tavizler arasında, Komisyon tarafından onaylanan bir Kore havayolu anlaşmasındakine benzer şekilde, havaalanı slotlarını, trafik haklarını ve uçaklarını bir rakibe devretmenin yer alabileceğini belirtiyorlar.

Komisyon'un anlaşmayla ilgili kararını 6 Haziran'a kadar vermesi bekleniyor.