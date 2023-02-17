Standard Chartered'ın seçim senaryolarına göre dolar/TL tahmini

Standard Chartered ekonomistleri Geoff Kendrick ve Farooq Pasha tarafından, "Türkiye'nin belirsiz seçimi" başlığıyla yayımlanan raporda, banka dolar/TL kuruna yönelik tahminlerini, yapılması beklenen seçimler ışığında paylaştı.

Türkiye'nin ekonomik durumunun kötüleşmeye devam ettiğini değinen raporda 2022 yılında ortalama olarak yüzde 72 olan enflasyonun 2023'de ortalama olarak yüzde 50 olması bekleniyor.

Buna bağlı olarak GSYH büyümesini 2022'deki yüzde 4,5 seviyesinden 2023'te yüzde 3'e gerileyeceği öngörülüyor. Yapılan bu değerlendirme Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'nin 2023 yılında yüzde 3 büyüyeceğine dair tahminiyle aynı seviyede bulunuyor.

Aynı zamanda, para politikasının gevşek olmaya devam ettiğini belirten banka, seçim sonrasında mevcut yönetimin devam etmesinin, büyüme yönlü politikların devamı anlamına gelebileceğini belirtti.

Dolar/TL'de tahmin 36 TL

Raporda, 2022'deki ödemeler dengesi sorunununa dair 2022'de bir problem olan bu sorunun 2023'te sürdürülebilir olmasının zor olduğu belirtildi.

Seçim sonrası ödemeler dengesindeki problemlerin giderilmesi için yeni fonlar bulunması gerekeceğini, bu fonun ise ortodoks politikalara dönüş ile girebilecek portföylerden sağlanabileceği düşünülüyor.

Ekonomistler böyle bir senaryoda dolar/TL’nin 2023 yılsonuna doğru 20 seviyesinde olacağını öngördü.

Mevcut politikaların devamı durumunda ise ekonomistler Türk lirasının reel olarak değer kaybedeceğini ve bu senaryoda, dolar/TL’nin 2023 sonunda 36 seviyesinde olacağını tahmin etti.