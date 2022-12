İkinci el eşyadan deneyimlere, özgün yılbaşı hediyeleri

Takip Et

Ela EROZAN GÜRSEL - Datassist Bordro Servisi/İnovasyon Araştırmacısı

Noel arifesi Paris’te kaldığımız evde Fransız televizyonunda hararetli bir tartışmaya denk geldim. Konu; Noel hediyeleri. Enflasyonun arttığı bugünlerde Fransızlar Noel hediyesine nasıl bir bütçe ayırabiliyorlar? Ekonomik hediyeler almak için ikinci el ürünler tercih ediyorlar mı? İkinci el hediye verdiğiniz insanda nasıl bir algı yaratmakta?

Özellikle ikinci el kavramının tartışması bana çok ilginç geldi çünkü Fransız toplumunun sosyo ekonomik yapısını etüd eden uzman konuşmacılara göre, ikinci elin algısı jenerasyonlar arası çok büyük farklılıklar göstermekte. Genç nesilden birine (Z veya milenyum) ikinci el dükkanından alınmış bir hediye verdiğinizde ‘vintage’ olarak algılanıp, bir eşyaya ikinci bir ömür vermiş olmanız takdir görürken, daha deneyimli jenerasyonlarda (X ve daha ileri yaştaki nesiller) ikinci el ürünlere pek sıcak bakılmıyor, kullanmış olması yenisi kadar iyi olmadığını hatırlatıyor.

Nostaljiye değer verenler için ikinci elin birden fazla avantaj sağlaması mümkün: kişinin hediyeyi belli bir dönemle veya çok sevdiği bir yakınıyla bağdaştırması bu sayede duygusal bağlantılar kurması mümkün. Bu hediyeleri vermekle bir diğer önemli avantaj ise, karbon ayak izini artırmamak ve sürdürülebilirlik yönünden doğayı korumak.

Tamamıyla özgün hediyeler vermek hoşunuza gidiyorsa, Parisli girişimcilerin birkaç fikrinden yola çıkabilirsiniz. Kim bilir belki bir gün benzer fikirleri Türkiye’de hayata geçirmek istersiniz.

Anticafe

Yaklaşık 10 yıl kadar önce Ukrayna asıllı bir genç Rusya’da gördüğü Anticafe konseptini Paris’e taşımış. Anticafe’de yiyip içtikleriniz para vermiyorsunuz ancak ortamda geçirdiğiniz zamanın bir ücreti var. Paylaşım ekonomisinin büyümesiyle beraber, kendinizi evinizde hissettiğiniz, çalıştığınız, yeni insanlarla tanıştığınız bir ortam Anticafe. İster buzdolabından meyve yoğurdu alır yersiniz, ister sıcak çikolata yaparsınız, isterseniz de sohbet etmeye başlarsınız yeni tanıştığınız arkadaşlarınızla. Gün bitip de akşam olduğunda, parti zamanı. Film izlemek, konserler düzenlemek, sosyal oyunlar oynamak hepsi mümkün.

Çalışırken optimum verimliliği yakalamak için, eğlenmek veya evde hissetmek yetmeyebiliyor. Konforun yanında ışığın ve mekânın enerjisinin de önemi var. Ve de ortamda tanıtılan kişilerin. Anticafe projesi büyük başarı kazanınca, şehrin farklı yerlerinde farklı profillere hitap eden branşlar açılmış. Anticafe Innovation, üniversite camiasını teknoloji, girişim ve büyük kurumlarla bir araya getiren bir ortam haline gelmiş. Paris’in yanı sıra Bordeaux, Lyon, Strasbourg ve Roma’da Anticafe’de çalışabilirsiniz. Gitmeden Anticafe. eu web sitesinden yerinizi ayırmanız mümkün. Evden çalışan bir arkadaşınıza birkaç saatlik Anticafe hediyesi verebilirsiniz. Fransa web sayfasına göre saati 6 Euro, tam günü 26 Euro fiyatlandırma yapmakta.

İstanbul, Kadıköy’de benzer bir Anticafe konsepti uygulanmış ancak kapanmış görünüyor. Verimli bir şekilde çalışma ortamı yaratan kafelerin birinden hediye çeki vermek de değişik bir yılbaşı hediyesi olabilir.

Nap Bar

Nap Bar, Nap Care veya Nap Studio. Paris, Londra, New York gibi gece uykusuna zaman olmayan şehirlerde gün ortası şekerlemeleri için yapılmış yerler. Uykuların en tatlısı sayılan şekerlemeler için verilen paralar ise bir hayli tuzlu. Paris’in Opera meydanına yakın Zen Bar’da gün ortasında sakinleştiren masajlar, müzik ve loş ışık eşliğinde birkaç saatliğine uyumak mümkün. Londra’nın Pop and Rest’i ise, Japon stilinde podlarda gün ortası şekerlemeleri için ortam sunuyor. 30 dakikası 8 pound ücretiyle, 30 dakikadan 4 saate pod’unuzu ayırmanız mümkün. Manhattan’ı göbeğindeki New York Yelo Spa’da şekerleme terapisinin ise dakikası 1 dolar.

Anticafe ve Nap Bar konseptinden yola çıkarak bu yeni yıl ailenize ve arkadaşlarınıza zamanlarını verimli geçirecekleri deneyimler hediye edebilirsiniz. Bu hediye ya film, müzik veya sesli kitap (Netflix, Gain, Storytel, Spotify, Apple Music vb.) uygulamaların aboneliği olur. Hediye ettiğiniz kişinin sürekli kullanacağı bir deneyim hediye etmiş olursunuz. Ya da arkadaşınızın çok isteyip hep ertelediği piyano veya gitar özel dersinden, camocağı veya vitray atölye çalışmalarına veya yemek kursu veya kültür turu gibi Airbnb deneyimlere kadar arkadaşınızın ilgilendiği alanda uzmanlaşmasını sağlayacak hediyelere yönelebilirsiniz. Bir diğer tercih ise, arkadaşınızın adına ihtiyacı olanlara yardımcı olmak. İhtiyaç Haritası ile yakınınızdaki bir öğrencinin bir ihtiyacını giderebilir, Toktut ile bir aileye erzak kutusu ulaştırabilir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yaparak öğrenci okutmaya katkı sağlayabilirsiniz. Bu sayede hediyeniz sadece hediye ettiğiniz kişiye değil, başka hayatlara da dokunur.

Hem hediyeleriniz hem de kariyer ve girişimlerinizde yaratıcılığın egemen olduğu bir sene olsun 2023!