Alanya’da iki tur teknesi yandı, 1 kişi yaralandı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Alanya Limanı iskelesinde bağlı bulunan Mustafa Demirtunç’a ait 28 metre uzunluğunda 120 yolcu kapasiteli Baba- A isimli tur teknesinde saat 06.30 civarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte teknede yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, rüzgarın etkisiyle yangın Cüneyt Yücesan’a ait 24 metre boyunda 120 yolcu kapasiteli 3 katlı Admiral Black tur teknesine sıçradı.

Olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenilirken iskelede bağlı bulunan tur tekneleri de yangın sıçramaması için denize açılmak zorunda kaldı. Olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Savcılığı ve Alanya Liman Başkanlığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Antalya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada da, Alanya Limanı içerisinde bulunan BABA-A ve ADMİRAL BLACK isimli gezi teknelerinde çıkan yangına karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlısı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak müdahale edildiği bildirildi.

Olay esnasında BABA-A isimli teknede bulunan 1 vatandaşın yaralanarak Özel Alanya Yaşam Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada teknelerde çıkan yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi.