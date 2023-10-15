ATSO Başkanı Bahar’ın acı günü

ANTALYA – Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar ve Bahar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Bahar’ın babaları sanayici iş insanı ve Bahar Grup kurucusu İbrahim Bahar işyerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hemen özel bir hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki İbrahim Bahar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bahar’ın cenazesine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, önceki dönem ATSO Başkanı Davut Çetin, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Alanya TSO Başkanı Eray Erdem, Bucak TSO Başkanı Hasan Yalçın Mecikoğlu, Batı Akdeniz İhracatçı Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalyaspor yöneticileri, iş insanları ve yakınları, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, diğer siyasi parti yöneticileri ile eski ve mevcut milletvekilleri katıldı.

İki çocuk ve 4 torun sahibi İbrahim Bahar, Muratpaşa Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi Andızlı mezarlığında toprağa verildi.