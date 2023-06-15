Azerbaycan’da okulların temizliğini Safran yapacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Ürün portföyüne yenilerini ekleyen Anadolu Makine Sanayi, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı’nın temizlik makineleri ihtiyacını karşılayacağını duyurdu.

Türkiye ve Dünya pazarlarında yeni ürünlerle büyümeye devam ettiklerini belirten Anadolu Makine Sanayi kurucusu ve Genel Müdürü Mustafa Bektaş, Azerbaycan’daki okulların temizliği için tasarladıkları makinelerin birkaç modelden oluştuğunu söyledi.

Ev tipi yeni bir süpürge modelini daha pazara sunmaya hazırlandıklarını ifade eden Bektaş, yenilikçi ve daha otonom modellerle Safran markasının sanayi ve ev tipi temizlik makineleri sektöründe Türkiye ve Dünya pazarlarındaki büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Bektaş, Safran markalı temizlik makinelerinin 70 ülkede kullanıldığını da dile getirerek şu bilgileri verdi: “Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların ihtiyacı olan sanayi tipi elektrikli süpürge ihtiyacını tesislerimizde üretim ihraç edeceğiz. Yaklaşık 2 binin üzerinde bir temizlik makinesi teslim edeceğiz. Birkaç modelden oluşuyor. Bu makineler düzenli standart ürettiğimiz, Türkiye’de pazar sahibi olduğumuz ürünler. Değişik modelleriyle tekstil kaplı yüzeyleri ve kumaşları da yıkayabiliyor. Standart üretimlerimizin dışında ekstra özellikleri de olan bir makine. Aksesuar değişikliği ile çok fonksiyonlu hale gelebiliyor. Kapasite olarak biraz daha farklı bir model. Şu anda süpürgelerde 30’a yakın çeşidimiz var. Evlere hitap eden yeni bir modelimizi de önümüzdeki günlerde satışa sunacağız. Bu model ile bilinirliğimizi daha da artıracağız.”