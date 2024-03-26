Bebe çocuk konfeksiyon sektörü Ur-Ge Kümesi yenilendi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetimi düzenlediği geleneksel İftar organizasyonu ile Bursa Protokolünü ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yılmaz, “Büyükşehir ve Yıldırım belediyelerimiz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Vişne Caddesi’nin ve bölgesinin düzenlenmesiyle alakalı çalışmalar başlatılmıştır. İnşallah kısa bir zaman zarfında, Vişne Caddemiz bölgemize yakışır bir hale gelecek. Ayrıca, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte devam eden çalışmalarımız kapsamında süresi biten bir Ur-Ge kümemiz vardı. Bu Ur-Ge kümemizin de yenilenmesine karar verildi. Gerekli duyuruları ve çalışmaları yaptık. Katılmak isteyen firmalarımızı bekliyoruz. Ur-ge’ye katılan firmalarımız için, hem ürünlerini tanıtma imkanı sağlayan fuarlar, hem de yurt dışı alım heyetleriyle iş görüşmeleri konusunda bu sene kapsamlı çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Junio Show Fuarımızın, daha başarılı ve içeriğinin daha dolu olması adına yapmış olduğumuz anket çalışmamızı çok kıymetli buluyoruz ve bunun yanında bir dizi çalışmalar daha devam ediyor” dedi.

Gazze’de yaşanan insanlık dramlarına da değinen Servet Yılmaz, “BEKSİAD olarak, İHH ile birlikte, Gazze’de zor koşullarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize ulaştırılmak üzere, ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir tırı dualarla Gazze’ye göndermiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.