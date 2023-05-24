BUMİAD, yeni dönemde bilgi birikimini tabana yayacak

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) Başkanı Mustafa Gümüş, bilgi birikimlerinin yerel yönetimlere, üniversitelere aktarılması, yerel değerlerin korunması, teknoloji koordinasyonu sağlanması, gençlerin sektöre kazandırılması gibi hedefler için çalışacaklarını vurguladı. Gümüş, diğer illerde de BUMİAD’a eş dernekler açılması için bölgesel birliktelikler oluşturacaklarını söyledi.

Her dönem Türkiye’ye katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara ödüller vereceklerini anlatan Mustafa Gümüş, uluslararası arenada yeni temsilcilikler de oluşturacaklarını aktardı. Gümüş, sürdürülebilir gıda, çevre ve sanat gibi başlıkların öncelikli konuları arasında yer alacağını ifade ederek, kuracakları Belediyeler Ortak Hizmet Programı ile merkez ve taşra belediyelerinde etkinliklerini artıracaklarını dile getirdi.

Mustafa Gümüş, “Tamamı mühendislerden ve mimarlardan oluşan bir grubuz. Dolayısıyla oldukça eğitimli, arkadaşlarımızın hepsi kendi alanlarında bulunan büyük başarılar sağlamış, uzunca yıllar kendi iş yerlerinde üretim yapmış insanlar. Bu dönemde bilgi birikimimizi Bursa'nın özellikle geleceğini daha güzel kılmak için aktarabileceğimiz düşüncesindeyim. Doğrularımızın şehre umut, mutluluk, huzur ve neşe katacağına eminim” dedi.

BUMİAD’ın 8. Dönem Yönetim Kurulu listesinde Mustafa Gümüş’ün yanı sıra Zarif Ayça Güler, Özcan Gök, Bülent Alp, Yaşar Poyraz, Murat Evke, Semiha Öztan, Ender Karaelli, Onur Bayındır, Reyhan Ağcihan ile İsmail Yılmaz yer aldı.