Dr. Safa Uslu, DT Cloud Uluslararası İş Geliştirme Başkanı ve DTG İcra Kurulu Üyesi oldu

EKONOMİ / KOCAELİ

Digital Transformation Group, Türkiye ve dünyada farklı lokasyonlarda hizmet veren uluslararası alternatif bir bulut platformu sağlayıcısıdır. DTG, 2006’daki kuruluşundan bu yana, bilgi ve iletişim teknolojileri entegratörlüğünden, 5G uygulamaları dahil bulut teknolojilerini ve çözümlerini dönüşümünün merkezine alan bir yapıya evrilmiştir. DTG, proje teslimlerinden elde ettiği bilgi ve teknoloji birikimi ile endüstri tecrübesini 2018 yılından buyana bulut tabanlı platformlar geliştirmek üzere AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarına hız vermiştir. Günümüzde 5G’ye hazır, en az karmaşıklıkla mevcut altyapılara entegre olabilen, içinde sayısız ürün, servis ve hizmetler barındıran, çok bölgeli ve yerel regülasyonlara tam uyumlu “DT Cloud” bulut platformu, yerel bulut pazaryeri üzerinden bulut servis ve çözümleri sağlamaktadır.

DT Cloud yüksek derecede ölçeklenebilir bulut teknolojileri geliştirerek dijital dönüşümü; ekonomik, hızlı ve güvenli hale getiren bulut servis ve çözümleri sağlamaktadır. DTG Bulut Platformu “DT Cloud”, uygun maliyetle daha az riskli, daha hızlı hesaplama, depolama ve veri analizi çözümleri sunmaktadır. Böylece fiziksel ve dijital dünyada endüstrileri ve insanların yaşamlarını dönüştürmeye, modernize ve optimize etmeye olanak tanımaktadır.

DT Cloud platformu, regülasyonlara uygun kullanıma sunmak için geliştirildi

DT Cloud platformu Dijital Dönüşüm süreçlerinde yönetim ve işletim maliyetlerini düşürmek ve bulut teknolojilerini yerelleştirerek regülasyonlara uygun kullanıma sunmak için geliştirildi. Müşteri maliyetleri düşürülürken, esneklik ve erişilebilirlik, yüksek güvenlik ve servis zenginliğinden ödün verilmedi. Başta Türkiye olmak üzere mevcutta birçok bulut tüketicisi aldıkları sanallaştırma hizmetlerinde sunucu ve network yapıları ile boğuşmakta, bunları yönetmek ve ayakta tutmak için çok çaba harcamaktadırlar. Mevcut çözümler, müşterilerin karşılaştıkları dinamik talep ve koşullara esnek olarak cevap verememektedir.

Bulut yönetim self-servis paneli ile yönetim ve devops maliyetlerini düşürür

DT Cloud, Uygulama Platformu (PAAS) sistemi müşterilerini altyapıdan soyutlayarak ihtiyaçlarını dinamik ve esnek olarak karşılar. Güvenlik, erişim, veri tabanı, büyük veri işleme, yapay zeka gibi ihtiyaçlarını hazır abone olabilecekleri servisler olarak sunar. Sistem yönetimini kolaylaştıran bulut yönetim self-servis paneli ile yönetim ve devops maliyetlerini düşürür. Üstelik tüm bu servislere saat bazlı kullandığın kadar öde modelinde erişmek mümkündür.

DT Cloud dijital altyapıyı ülkemiz sınırları içerisinde tesis ediyor

DT Cloud Türkiye’de büyümekte olan bulut alt yapısı ile 3 bölge ve 6 farklı veri merkezi lokasyonu ile hizmet vermektedir. Yakında bu sayının onu aşması planlanmaktadır. DT Cloud, yine yerli ve milli olarak geliştirmekte olduğu, DT Cloud Data & AI Platform Büyük veri ve yapay zeka platform servisleri ile de ülkemizin yapay zeka döneminde bu teknolojileri etkin kullanabilmesi için gerekli olan dijital altyapıyı ülkemiz sınırları içerisinde tesis ediyor. Lokal veri merkezlerinde bulunan altyapısı ile Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutarak kurumların regülasyonlarla tam uyumlu çalışmasına da imkan sağlamaktadır. Servislerini sektörel ihtiyaçlara uygun reçeteler altında birleştirip ilgili sektöre özel çözümler oluşturmaktadır. Finans Bulutu, Enerji Bulutu, Eğitim Bulutu ve Akıllı Şehir altyapı platformları bunların başında olup, Kamu Bulutu içinde regülasyonlara tamamen hazır durumdadır. Tüm bu dikey bulut çözümleri her sektörün ihtiyaç duyduğu özel regülasyon ve isterlerle uyumludur.

Dijital dönüşüm ve bulut geçişinde hem optimizasyon hem de regülasyonlar gereği ihtiyaç duydukları hibrit bulut çözümlerini esnek bir teknoloji ile sunmaktadır. HP ile ortak geliştirilen DT Cloud ‘Edge Thunder’ bulut sunucuları gerektiğinde kurumların kendi sistem altyapısı içinde de hizmet verebilir. Daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunda istenen servisler DT Cloud altyapısı üzerine genişleyebilir ve servis kesintilerinin de önüne geçilmiş olur. DT Cloud platformu gelişmekte olan ülkelerin kurumlarının dijital dönüşümde ihtiyaç duydukları rekabetçi servisleri sürdürülebilir teknoloji ve modellerle sunmaktadır. Global bulut sağlayıcılarının yanında alternatif bulut sağlayıcısı olarak birçok dönüşüm projesine imza atması da bunun en önemli göstergesidir.

DT Cloud, gücünü ve farkını global bulut pazarında ortaya koymayı hedefliyor

Bilgi ve teknoloji birikimi ile endüstri tecrübesini 2018 yılından bu yana bulut tabanlı platformlar geliştirmek üzere kullanan Digital Transformation Group (DTG), çok bölgeli ve yerel regülasyonlara tam uyumlu “DT Cloud” ile bulut servis ve çözümleri sağlıyor. Ekibini üst düzey transferlerle güçlendiren DTG ailesine son olarak Dr. Safa Uslu katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı olarak üstlendiği öncü rol dahil başarılarla dolu kariyeriyle tanınan Dr. Safa Uslu, üst yönetimde görev alacak. DT Cloud Uluslararası İş Geliştirme Başkanı ve DTG İcra Kurulu üyesi olarak görev yapacak Dr. Safa Uslu, DT Cloud’un gücünü ve farkını global bulut pazarında ortaya koymayı hedefliyor. Lisans derecesini Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümünden alan Dr. Safa Uslu, doktorasını ise İngiltere’deki Durham Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı.

Başarılarla dolu bir kariyer yolculuğu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü ve BOTAŞ Yönetim Kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Dr. Safa Uslu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı olarak öncü bir rol üstlendi. Uslu, ayrıca,11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığını ve Başbakan Yardımcılığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini de yürüttü. 2015 yılında Eisenhower Bursunu kazanan Uslu, 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yönetici Çevre Ekonomisi Programı'na katıldı. Halen Uludağ Üniversitesi'nde Dijital Diplomasi ve Enerji Güvenliği alanlarında misafir öğretim üyesi olarak ders veren Dr. Safa Uslu, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Danışma Konseyi üyeliği de yapıyor.