Egeli ihracatçılardan yurtdışı çıkarması

İZMİR / EKONOMİ

Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 18,4 milyar dolar kazandıran Egeli ihracatçılar pazar paylarını arttırmak ve Türkiye’nin potansiyelini göstermek adına yurtdışı seyahatleri gerçekleştiriyor. Doğal taş sektöründe dünyanın en büyük üç tedarikçisinden biri olan Türkiye, 2025 yılına iki büyük ticaret heyetiyle giriş yaptı. 27 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihlerinde ABD'ye giden doğal taş ihracatçıları, 4-7 Şubat 2025 tarihlerinde de İngiltere'de doğal taşlarını tanıttı. Nürnberg Biofach Organik Gıda Fuarı’na 37 firma ile katılan organik gıda sektörü de, Avrupa’da ve dünyada yükselen organik ürün talebinden daha fazla pay almak için potansiyelini sergiledi. Mobilya sektörü ise ilk beş ülke arasına adını yazdırmak için ihraç pazarlarında atağını sürdürerek 15-18 Şubat tarihlerinde Bağdat’a sektörel ticaret heyeti yapmaya hazırlanıyor.

İbrahim Alimoğlu: “ABD ve İngiltere’de ikili ilişkilerimizi güçlendirdik”

Türkiye'nin önde gelen doğal taş firmalarından oluşan sektörel ticaret heyetleri, ABD ve İngiltere’de mimarlık ve tasarım dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelerek Türk doğaltaşının kalitesini ve çeşitliliğini sergiledi. ABD'de hem ikili iş görüşmeleri yaptıklarını ve TISE Fuarını ziyaret ettiklerini söyleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Sektörel Ticaret Heyeti ve URGE firmalarından oluşan toplam 30 firmayla fuara güçlü bir katılım gösterdiklerini vurguladı.

Firmaların potansiyel alıcılarla B2B görüşmeleri yaparak önemli iş bağlantıları kurduğunu aktaran Alimoğlu, “ABD'nin önemli doğaltaş kuruluşlarından biri olan NSI (Natural Stone Institute) ile firmalarımızın ilişkileri pekiştirilerek iş birliği imkanları artırıldı. ABD’ye 2024 yılında 432 milyon dolar olan ihracatımızı 500 milyon dolara çıkarmak için önemli bir adım attık. Amerikalı ithalatçıları İzmir Marble Fuarı’na davet ettik” diye konuştu.

Mehmet Ali Işık: "Fuarda, organik sektöründeki son gelişmeleri görüyoruz”

Organik sektöründe dünyanın en büyük pazaryeri olan Nürnberg Biofach Organik Gıda Fuarı’na 37 firma ile katılan organik sektörü, Avrupa’da ve dünyanın dört bir tarafında yükselen organik ürün talebinden daha fazla pay almak için Türk organik sektörünün potansiyelini sergiledi. Türk organik sektörünün, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat hedeflerine uyum sağlamış bir sektör olduğunu ve Türkiye’nin dünyanın organik gıda deposu olduğunu dünyanın dört bir tarafından gelen tedarikçilere gösterdiklerini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin organik sektöründe 35 yıldır yaptığı yatırımlar sayesinde ihracatta 1 milyar doları aştığını, hedeflerinin 2 milyar dolara çıkmak olduğunu kaydetti.

Pandemi sonrasında Avrupa’nın tarım ve organik sektörüne bakış açısının değiştiğine dikkat çeken Işık, “Avrupa Birliği, gıdanın stratejik bir sektör olduğunu gördü. İkili iş görüşmelerimiz çok verimli geçti. Türk organik ihracatçıları olarak, Avrupa’nın bir numaralı tedarikçisi olmaya talibiz” dedi.

Ali Fuat Gürle: “17 firmamız ile Bağdat’a ilk kez sektörel ticaret heyeti gerçekleştireceğiz”

Türk mobilya sektörünün, 2024 yılında gerçekleştirdiği 4,5 milyar dolarlık ihracat ile küresel pazarda gücünü pekiştirdiğini söyleyen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere 200’den fazla ülkeye ürün gönderen sektörümüz, kalite, tasarım ve uygun fiyat avantajlarıyla öne çıkıyor. Irak ise ihracatımızda yüzde 21 artışla 609 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor. Almanya’ya 371 milyon dolar, ABD’ye 243 milyon dolar, Fransa’ya 232, Romanya’ya 219 milyon dolar ihracatımız var. Orta vadede Irak’ta 1 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz. Mobilya sektörü özelinde 15-18 Şubat tarihlerinde 17 firmamız ile Bağdat’a ilk kez sektörel ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Mobilya sektörümüz, Bağdat’taki ticaret heyeti kapsamında ithalatçılarla bir araya gelerek, hem ihracat hacmini artırmayı hem de uzun vadeli ticari iş birlikleri kurmayı amaçlıyor” dedi.