EİB, Türkiye’nin ilk temiz enerji ve ekipman ihracatçı birliği için hazır

İZMİR - İzmir’in, Türkiye’nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün yüzde 17’sine sahip olduğunu kaydeden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Aliağa, Bergama, Çandarlı, Dikili, Menemen’de temiz enerjiye yönelik yeni nesil yatırımlara dikkat çekerek kentin Kuzey aksının çok yakında temiz enerji imalatında merkez olacağını söyledi.

Eskinazi, EİB bünyesinde kurmayı planladıkları Temiz Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünen uluslararası sermaye için de referans noktası olacağını vurguladı. Eskinazi, “Yapılan saha araştırmaları, Türkiye’nin temiz enerji ekipmanları ihracatının yıllık 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor. Ancak temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren; makine, ekipman, komponent ve aksam üreten firmalarımızın yaptıkları ihracatları kayıt altına alan özel bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tanımlaması bulunmuyor.

EİB bünyesinde Temiz Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği kurma çalışmalarımıza geçtiğimiz sene başladık. Sektör bu konuda istekli, kamuoyundan büyük bir destek görüyoruz. 200'ü İzmir'de olmak üzere temiz enerji ekipmanları alanında ihracat yapan 309 firmanın ürün ve hizmet bazlı incelemesini sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte bu Birliğimizi Ege İhracatçı Birlikleri’ne kazandırmak önceliklerimiz arasında olacak” diye konuştu.

Eskinazi, Temiz Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kurulmasıyla firmalarımızın devlet desteklerinden, tasarım ve marka teşviklerinden, yurtdışı pazarlama faaliyetlerinden, belgelendirme desteklerinden faydalanmaları ve en önemlisi kendi sorunlarını bir çatı altında tartışıp Bakanlık nezdinde takip etmelerinin sağlanacağını dile getirdi.