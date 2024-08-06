Enntepe Alışveriş Merkezi 1. yılını kutluyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya’ya birçok markanın gelmesini sağlayan ve marka karmasıyla adından söz ettiren Enntepe Alışveriş Merkezi, aynı zamanda Anadolu’nun en büyük eğlence merkezine de sahip olmasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Enntepe Alışveriş Merkezi yatırımcısı Burak Dağlı, Genel Müdür Salkım Afşin Dalkılıç ve Pazarlama Müdürü Muharrem Karakuş ile Konya’da faaliyet gösteren basın temsilcileriyle bir araya gelerek, 1. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinliklerde ziyaretçiler, atölye çalışmaları, söyleşiler, workshoplar, stand-up gösterileri, sahne gösterileri ve Merve Özbey konseri ile keyifli vakit geçirme fırsatı bulacaklarını söyledi.

“Birinci yılımızı özel etkinliklerle kutlayacağız”

Sanattan edebiyata, modadan gastronomiye birçok alanda düzenlenecek olan etkinliklerde ziyaretçilerin unutulmaz deneyimler yaşayacaklarını söyleyen Enntepe yatırımcısı Dağlı, “Birinci yılımızı 31 Ağustos’ta dolduracağız. Birinci yılımıza özel çeşitli etkinliklerle 24-31 Ağustos tarihleri arasında Enntepe Alışveriş Festivali ile Konyalılarla buluşacağız. Alışveriş Merkezimiz açıldığı günden bu yana Konya’da adından sıkça söz ettiren bir yaşam merkezi oldu. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarına ev sahipliği yapan Enntepe, ziyaretçilerine geniş bir ürün yelpazesi sunarken aynı zamanda kaliteli ve konforlu alışveriş imkanları sağlamaya devam ediyor. Enntepe Alışveriş Merkezi'ndeki festival süresince alışveriş severler, mağazalarda sunulan özel indirimler ve kampanyalarla keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayacaklar. Anadolu’nun en büyük eğlence merkezi olarak kabul edilen Ennjoy Eğlence Merkezi, festival süresince çeşitli oyun alanları ve eğlence parkurları ile çocuklar ve gençler için birbirinden eğlenceli aktiviteler sunacak. Enntepe Alışveriş Merkezi yönetimi, tüm Konyalıları ve çevre illerden gelen misafirlerimizi 24-31 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Enntepe Alışveriş Festivali’ ne bekliyoruz.’ dedi.

Açıldığı günden bu yana prestijli markaları Konyalılar ile buluşturan Enntepe, alışveriş ve gastronomi deneyiminde yeni bir çığır açıyor. Gastronomi sektörünün lezzet tescilli markaları The Hunger, Big Chef, ve Huqqabaz, Enntepe'de ziyaretçilere eşsiz tatlar sunuyor. Moda sektöründe ise Enntepe, öncü markaları bir araya getirerek şehrin modaya olan ilgisini zirveye taşıyor. Nautica, Ramsey, Yargıcı, Sneaks Up ve Super Step gibi birçok ünlü marka, Enntepe'nin çatısı altında moda severlerle buluşuyor. Bu mağazalar, sezonun en trend ürünlerini sunarak ziyaretçilere geniş bir alışveriş yelpazesi sunuyor.