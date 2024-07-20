Erzurum'da işsizlik oranı yüzde 7,3 oldu,  59'uncu sırada yer aldı

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 olarak tahmin edildi. Erzurum yüzde 7,3 ile 59'uncu sırada yer aldı. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt ilinde oldu.

Erzurum'da istihdam oranı yüzde 48,1 olarak gerçekleşti ve ülke sıralamasında 43'üncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,5 ile Siirt ilinde oldu. Erzurum'da iş gücüne katılma oranı yüzde 51,9 oldu ve ülke sıralamasında 48'inci oldu.