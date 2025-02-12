Eskişehir Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı kapılarını açtı

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarım, endüstri ve kitap fuarlarının ardından Eskişehir’e bir fuar daha kazandırıldı. Anadolu Ekspo Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 100’e yakın firmanın katılım sağladığı Eskişehir 1. Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı, 12 Şubat Çarşamba günü törenle açıldı. Sunuculuğunu Oyuncu İlker Yiğen’in üstlendiği törene, Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Ünal, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Evren Olcay, Eskişehir Ticaret Odası Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Alp, Anadolu Ekspo Fuarcılık CEO’su Tamer Karaoğlu ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Törende konuşan ETO Başkan Yardımcısı Özgür Alp, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin şehre ve hizmet sektörüne kattığı değere değinerek, düzenlenen fuarlar ve kültür sanat etkinlikleri sayesinde hem şehre hem de ekonomiye katkı sağlandığını kaydetti.

Fuar Eskişehir’e ve hizmet sektörüne katkı sağlayacak

Gerçekleşen organizasyonlar ve kültür sanat etkinlikleriyle daha önce fuar merkezinin işleyip işlemeyeceği hakkındaki soru işaretlerinin ortadan kalktığının altını çizen Alp, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin açılması için irade gösteren ETO Başkanı Metin Güler’e teşekkür etti. Endüstri, tarım ve kitap fuarlarının başarıyla devam ettiğini belirten Alp, Eskişehir 1. Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı’nın da Eskişehir ile özdeşleşen organizasyonlardan biri olmasını beklediklerini kaydetti. Fuarda doğa tutkunları ve mobil yaşamı tercih edenlerin sektörde faaliyet gösteren firmalarla bir araya geleceğini kaydeden Özgür Alp, fuarda Eskişehir’den 19 firmanın yer aldığını dile getirdi.

"Kamp ve karavanlar için park ve alt yapı eksikliği giderilmeli"

Pandemiyle birlikte doğada olmanın, kamp yapmanın ve karavanla seyahat etmenin bir yaşam tarzı haline geldiğini aktaran Alp, ancak Eskişehir’de kamp yapmak veya karavanla seyahat etmek isteyenlerin bazı eksiklikler ve alt yapı yetersizliği sebebiyle sorun yaşadığını kaydetti. Alp, karavan ve kamp turizminin gelişmesi adına bu eksiklikleri gidermek için hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerine görev düştüğünün altını çizdi.

Kamp ve karavan kültürü gelişmeye devam ediyor

Fuar açılışında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Ünal ise kamp ve karavanın bir yaşam tarzı olduğunu ve bu kültürünün ülkemizde de gelişmeye devam ettiğini dile getirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin de kamp ve karavan alanlarına yönelik alt yapı çalışmalarını hayata geçireceğini vurgulayan Ünal, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Törende konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi sayesinde şehirde çok önemli bir eksikliğin ortadan kalktığını belirterek, fuarlara duyulan ilginin rakamlarla ortaya konulduğunu kaydetti. Kamp ve karavan fuarının da ilgi görmesini beklediğini kaydeden Ataç, fuara katılan firmalara teşekkür etti.

İç Anadolu’daki en kapsamlı kamp ve karavan fuarı Eskişehir’de

Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Evren Olcay, Eskişehir Ticaret Odası’nın şehre kazandırdığı fuar ve kongre merkezinde birçok sektörde fuar düzenlendiğini belirterek, pandemi sonrasında artan kamp ve karavan kültürü dolayısıyla Eskişehir 1. Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı’nın da ilgiyle takip edileceğini söyledi. nadolu Ekspo Fuar CEO’su Tamer Karaoğlu ise, Anadolu'nun incisi Eskişehir'de fuar organizasyonu gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, fuarın İç Anadolu’daki en büyük ve en geniş katılımlı karavan ve kamp fuarı olduğunu dile getirdi. Açılış konuşmalarının ardından protokol, fuarda stant açan firmaların sergiledikleri ürünleri inceledi. 100’e yakın firmanın yer aldığı fuar, 16 Şubat Pazar akşamına kadar 10:00-20:00 saatleri arasında ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.