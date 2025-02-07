Eskişehir’de sanayileşmenin dünü ve bugünü konuşuldu

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Dünüyla Bugünüyle Eskişehir Grubu ve Eskişehir Sanayi Odası'nın düzenlediği toplantının açılışında konuşan Rüştü Bozkurt, “Vefa insanı insan yapan değerler arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bizi bugünlere taşıyan süreçlere katkı yapan insanları anmak, kattıkları değerleri saygıyla anmak kendimize olan saygının gereğidir. Eğer bugün yaşanabilir kentler arasında yerini alan Eskişehir varsa, Mümtaz Zeytinoğlu’nun entelektüel katkıları kadar yatırımlarla işyerine dönüşen üretim tesislerinin paı kimsenin görmezden gelemeyeceği kadar önemlidir” diye konuştu.

Mümtaz Zeytinoğlu’nun kimlik ve kişiliğinin bileşenleri üzerine değerlendirme yapan Bozkurt, “Toplumları krizden çıkaran, farklı seçimleri olan ve gelecek inşa etme iddiası taşıyan liderler çok önemli güç oluşturur. Mümtaz Zeytinoğlu, ESO’nun kuruluşu ve gelişmesi, özellikle de Bursa, Çerkezköy ve Manisa ile birlikte Eskişehir’de organize sanayi bölgesinin kurulmasını sağlaması nedeniyle kentin bugünkü üretim gücünün yaratılmasının kök hücresini oluşturmuş çok saygın bir lider olarak tarihe not düşmüştür” ifadelerini kullandı. Rüştü Bozkurt, “Eskişehir hafıza oluşturma konusunda adımlar atmıştır; hepimiz bu adımları ilerletmek sorumluluğu taşıyoruz. Tarihten ders almanın en iyi yolu doğru yaptıklarımızla kendimizi yüreklendirmek, yanlışlarımızla yüzleşerek hatayı tekrarlamamaktır. Hataları azaltmanın yolu açık ortamlarda yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı sorgulamaktır. Yüzleşme özgüveni yoksa, ego şişmesi artar ve yanılmazlığına inanan kasaba kültürlü kurnazları toplumun bilerek ya da bilmeden yanlışa sürükler” dedi.

Mümtaz Zeytinoğlu’nun sanayiye katkıları anıldı

Eskişehir sanayisinin gelişiminde büyük emeği olan Mümtaz Zeytinoğlu’nun vizyoner liderliğine vurgu yapan Celalettin Kesikbaş ise, "Bugün Eskişehir sanayisi belli bir noktaya geldiyse, bunda Mümtaz Zeytinoğlu gibi değerli sanayicilerin ve liderlerin büyük katkısı var. Kendisi yalnızca üretimi teşvik eden bir iş insanı değil, aynı zamanda sanayinin kurumsallaşması, sanayicinin örgütlenmesi ve uluslararası rekabette güçlü bir yapı oluşturulması için de öncü bir isimdi. Eskişehir’in sanayileşme sürecinde attığı adımlar, bugün hala yolumuzu aydınlatıyor" açıklamasında bulundu.

Kesikbaş, Zeytinoğlu’nun özellikle Eskişehir Sanayi Odası’nda yaptığı çalışmaların, kentin sanayi kimliğinin güçlenmesine büyük katkı sunduğunu belirterek, sanayiciler olarak onun vizyonunu yaşatmaya devam ettiklerini ifade etti.

Eskişehir’in sanayi geçmişi ve geleceği

Sanayinin Eskişehir’deki tarihsel sürecine de değinen Kesikbaş, kentin demiryolu, havacılık ve makine sanayisindeki öncü rolünü hatırlattı. Bugün ise savunma, havacılık, raylı sistemler ve ileri teknoloji üretimi gibi alanlarda Eskişehir’in rekabetçi gücünü artırmaya devam ettiğini vurguladı. Kesikbaş, konuşmasının devamında Eskişehir sanayisinin geleceğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Sanayinin sürdürülebilir büyümesi için dijital dönüşüm, Ar-Ge yatırımları ve yeşil üretim süreçleri artık kaçınılmaz. Mümtaz Zeytinoğlu’nun sanayiye kazandırdığı stratejik bakış açısını bizler de devam ettirerek, Eskişehir’i daha da ileri taşımak zorundayız. Artık sanayi sadece üretim yapmak değil, inovasyon ve teknolojiyle katma değer yaratmak demek."

Toplantının sonunda sanayi temsilcileri, akademisyenler ve katılımcılar da söz alarak Eskişehir sanayisinin geleceği, yatırım fırsatları ve rekabet avantajları hakkında görüşlerini paylaştı. Mümtaz Zeytinoğlu’nun anısına düzenlenen bu anlamlı etkinlik, Eskişehir’in sanayi geçmişine ışık tutarken, geleceğe yönelik yol haritasının da şekillenmesine katkı sağladı.