ESO, üyelerini Yeşil Mutabakat sürecine hazırlayacak

ESKİŞEHİR - İmalat sektöründe faaliyet gösteren özellikle ihracatçı firmaları derinden etkileyecek olan Yeşil Mutabakat sürecinde üyelerine en doğru ve etkili biçimde ulaşmak adına özel toplantılar organize edeceklerini söyleyen Eso Meclis Üyesi ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birim Koordinatörü Ömer Benli, üretim yapan her firmada yeşil yakalı bir personelin olması gerekliliğine dikkat çekti.

Avrupa Yeşil Mutabakatının, Avrupa Birliği’nin gelecek dönem sanayi politikasının ve ekonomik büyüme stratejisinin çerçevesini çizen yeni yol haritası olduğunu belirten Benli, “Yeşil dönüşüm stratejisi olarak da adlandırılan bu harita ile AB, 2050 yılında dünyanın ilk iklim nötr kıtası olacağını ve sera gazı emisyonlarını net olarak sıfırlayacağını açıkladı. Bu hedef doğrultusunda sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye kapsamlı ve radikal bir dönüşüm gerçekleştirilecek. Yeşil Mutabakat ile ülkemizde de birçok sektörün iş süreçlerinde önemli değişimler yaşanması bekleniyor” diye konuştu.

ESO olarak bünyelerinde oluşturdukları Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi ile son iki yıldır üyelerinin ilgili sürece hazırlanması amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini aktaran Benli, bugünü kadar farkındalık eğitimleri, sektörel bilgilendirme toplantıları, Yeşil Yakalı Akademisi ve kurumsal karbon ayak izi hesaplama danışmanlığı hizmeti verdiklerini söyledi.