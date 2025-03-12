Gebze, voleybolun zirvesinde

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Türk voleybol liglerinin en üst seviyesi olan Efeler Ligi’ne adını yazdıran Gebze Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı için Gebze kapalı spor salonunda kupa töreni gerçekleşti. Törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Semih Oktay, KBB Başkan Vekili Hasan Soba, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kulüp Başkanı Sedat Çelik, Gebze Gençlik Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebzespor Başkanı Yusuf Öztürk, katıldı.

Şampiyonluk kutlamasında konuşan Büyükgöz, “Gebze bugün tarihi bir gün yaşıyor, voleybol takımımız şampiyon olarak Efeler Ligi’ne adını altın harflerle yazdırdı. İlk kez bir takımımız, en üst seviye olan Voleybol Efeler Ligi'nde yer almaya hak kazandı” dedi.

Dört yıl önce kurulan Gebzespor voleybol takımı, üst üste şampiyonluklar yaşayarak kısa sürede en üst lige çıkmayı başaran ilk takım unvanına sahip olduğunu söyleyen Büyükgöz, “Bu zafer sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda Gebze'nin gençlerine büyük bir ilham kaynağı. Çünkü artık biliyoruz ki, hayaller ve disiplin birleştiğinde imkânsız diye bir şey yok! Bugün, Gebze'nin spor tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Bu gurur hepimizin” dedi.