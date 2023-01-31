Geleceğin oyun kurucuları ‘çevreci üretim’i resmettiler

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD), bölgede faaliyet gösteren firmalarda çalışanların 8-12 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik olarak düzenlediği geleneksel resim yarışmasının kazananları belli oldu.

Bu yıl ‘Geleceğin Sanayisi Nasıl Olmalı?’ temasıyla gerçekleştirilen yarışmada ÜÇGE’den Azra Saka 1’nci, Coşkunöz Kalıp Makina’dan İpek Aydoğan 2’nci, Nuri Körüstan Makina’dan Beren Arslan da 3’ncü olurken, Melisa Şardağ ise Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Derece giren ilk 4 öğrenciye bisikletleri ve sertifikaları BOSİAD’da düzenlenen bir törenle teslim edilirken, katılım gösteren resimler 5-12 Şubat tarihleri arasında Korupark AVM’de sergilenecek.

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, BOSİAD Başkan Yardımcısı Mefküre Zümbülova, BOSİAD Genel Sekreteri Meltem Turan, Özel Çağdaş Öncü Eğitim Kurumları Resim Öğretmeni Gözde Kükrek ve Gümüştepe Koleji Resim Öğretmeni Onur Yıldırım tarafından değerlendirilen ‘Geleceğin sanayisi nasıl olmalı?’ temalı yarışmada, jüri üyeleri dereceye girecek ilk 3 resmi seçti.

Türkiye’nin sanayide büyümesinin çevreye verdiği önemle de paralel olduğuna işaret eden BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, “Ne yazık ki birçok ebeveyn için çevrecilik sözde kalıyor yani insanlar çevreciliği konuşuyor ancak çevreciliğin gereğini yapmıyor ya da bunu Avrupa Standartları gereği, birlikte çalıştığı global firmaların yaptırımlarıyla uyguluyor. Kısacası menfaatlerini önceliyor. Bugün kendi menfaatlerimiz için çocuklarımızın geleceğine zarar vermeye hakkımız yok. Biz dünyada belki 20-30 yıl daha var olacağız ama sonraki 60-70 yılda çocuklarımız yaşamaya devam edecek. Onların gelecek 40 yılına zarar vermeye hakkımız yok.

Dolayısıyla bizler gibi henüz medeniyet ve menfaat batağına düşmeyen, bir eşik noktasındaki çocuklarımıza bu bilinci yerleştirmek için en uygun zamanın bugün olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Türkiye’nin çevrecilik konusunda dikte ettirilen değil, artık oyun kurucu bir rol üstlenmesi gerektiğine vurgu yapan Çağan, BOSİAD olarak çevreyle ilgili yatırımları maliyet değil gereklilik olarak gören bireyler yetişmesi için çalıştıklarını anlattı.

Rasim Çağan, “Hayata geçirdiğimiz ‘Çocuklarla Elele Çevreci Sanayiye’ projemiz de bunlardan birini oluşturmaktadır. Her yıl farklı temalarla düzenlediğimiz geleneksel resim yarışmamızda bu yıl da çevre konusunu öne çıkarırken, geleceğin oyun kurucuları olacak çocuklarımızın resimlerinde üretim yaparken doğanın korunması ve su kaynaklarına gereken hassasiyetin gözetilmesine dikkat çekmesi çok çok önemlidir. Ebeveynlerimiz ve sanayicilerimiz bu mesajı doğru okumalıdır” diye konuştu.