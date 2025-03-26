ETO Başkanı Metin Güler: Ekonomik akış bozuldu her şey sil baştan

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Eskişehir OSB Kongre ve Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Eskişehir Ticaret Odası Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı ve Genişletilmiş Meclis Toplantısında konuşan ETO Başkanı Metin Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan sürecin ekonomi üzerine ciddi etkileri olduğunu belirtti. Güler, “Son altı gündür çok olağanüstü günler yaşıyoruz! Ben hakim ya da savcı değilim ama iş dünyası olarak sıkıntı günlerden geçiyoruz. Banka kredilerinin operasyon sonrasında faizlerin arttığını görüyoruz. Krediye ulaşmadaki sıkıtının devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Risk alıyoruz, direnmeye çalışıyoruz

İş dünyasına dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunan Güler, şöyle konuştu: “İş insanları olarak risk faktörlerini iyi görmemiz ve ona göre adımlar atmamız gerekiyor. Son altı gündür yaşadığımız ekonomik şoklar bizleri zor durumda bıraktı. Yanlış mı, doğru mu ayrı bir konu… Ama risk alan ve sorumluluk taşıyan bizleriz. Merkez Bankası bu şoku atlatmaya çalışıyor, uluslararası piyasaların ülkemize yönelik bir takım girişimleri de var. 2,5 yıldır normale dönen bir akış vardı, fakat bir anda her şey yeniden sil baştan oldu.”

Her yıl 1 milyon insan

ETO’nun 2030 vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Güler, “2030 hedefimiz, Fuar ve Kongre Merkezi’ne her yıl 1 milyon insanı getirerek kent ekonomisine katkı sağlamak. Eskişehir’in yüzde 55’i hizmet sektöründen, yüzde 30-35’i ise sanayi sektöründen geçimin sağlıyor. Hizmet sektörünün daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

ETO, yeni hizmet binasına taşınıyor

Mevcut hizmet binanın artık yetersiz kaldığını vurgulayan Güler, ETO’nun önümüzdeki aylarda yeni binasına taşınacağını duyurdu. Güler, “Pasaj içerisinde bir hizmet binası, Ticaret Odası’na yakışmıyor. Fiziki altyapısı ve donanımıyla Eskişehir Ticaret Odası’nı 100 yıl boyunca taşıyacak yeni hizmet binamıza taşınacağız. Dört-beş ay sonra yeni binamızı kullanmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı. Eskişehir Ticaret Odası’nın arşiv altyapısını güçlendirerek, milyonlarca evrağı dijitale taşıdıklarını aktaran Güler, “Dijital arşive geçtik. 10 milyon evrak taranarak yeni arşiv binamıza taşındı. Artık ‘çamura battı, yangın çıktı’ gibi sorunlar geride kaldı” dedi.

İleri Yaşam Merkezi için destek bekliyor

ETO’nun bir kuruş borcu olmadığını vurgulayan Güler, hayata geçirmeyi planladıkları İleri Yaşam Merkezi projesi için iş dünyasından destek istedi. Güler, “Artık yeni bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor. İleri Yaşam Merkezi için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Bu proje nasıl olur, kimlerin katkısıyla hayata geçer üzerinde planlama yapmamız gerekiyor. Projenin hayata geçmesi için finansmana ihtiyacımız var” diye konuştu.