Hatay’da 5 ilçe için deprem nedeniyle ‘özel destek paketi’ istendi

HATAY/EKONOMİ

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (Antakya TSO), Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD), Hatay Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) ve Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) yaptıkları ortak açıklamada; 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay’ın halen derin yaralarını sarmaya çalıştığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

“Bölgemizin ekonomik canlanması için atılacak her adım, aynı zamanda sosyal ve psikolojik iyileşmeye katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanlığının mücbir sebep uygulaması önemli bir adım olsa da bölgemizin yaşadığı yıkımın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu uygulamanın daha da genişletilmesi gerektiğini vurgulamak isteriz. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı cirosu 2 milyon 500 bin liranın altında kalan mükellefleri 6 aylık süre ile mücbir sebep kapsamına almıştır. Bu karar, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için önemli bir destek olmuştur. Ancak, bölgemizin tamamı büyük bir yıkım yaşamış ve tüm sektörler olumsuz etkilenmiştir. Diğer tüm mükelleflerden geçmiş dönem borçlarının 24 ay taksitlendirilmesinde dahi rasyo-likidite oranı ve teminat talep edilmesi, tecil taleplerinin şarta bağlanması, bölgemizdeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin toparlanmasını ciddi şekilde zorlaştırmaktadır.”

Van depremindeki uygulamanın benzeri yapılmalı

Van depremi sonrası yapılan uygulamaların hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Van depremi sonrası mücbir sebep süresi 5 yıl 7 ay olarak belirlenmiş ve borçların yapılandırılmasında önemli kolaylıklar sağlanmıştı. Hatay'da yaşanan yıkımın büyüklüğü ve etkileri düşünüldüğünde, benzer bir yaklaşımın benimsenmesi hem adil hem de gereklidir. Depremzedeler arasında ayrım yapılmamalı. Van depremindeki şartlar ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan bu deprem için de uygulanmalıdır. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için adaletli bir düzenleme yapılmalıdır.”

İşletmeler büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı

2021 yılı vergi sıralamasında Türkiye genelinde 7’nci sırada yer alan Hatay’ın bugüne kadar ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığı, yaşanan deprem felaketiyle birlikte, tüm sektörlerin olumsuz etkilendiği ve işletmelerin büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda, bölgemizdeki tüm mükellefler için mücbir sebep süresinin uzatılması, geçmiş dönem borçlarının yeniden yapılandırılmasında esneklik sağlanması ve rasyo-likidite oranı gibi kısıtlamaların kaldırılması gerekmektedir. Bu bildiriyle, Hatay'daki tüm sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve vatandaşlar olarak ortak bir ses çıkarıyoruz. Bölgemizin yaşadığı acıyı ve ekonomik zorlukları görmezden gelemeyiz. Hatay'ın yaralarını sarmak ve ekonomik canlanmasını sağlamak için atılacak her adım, aynı zamanda ülkemizin geleceği için de önemli bir yatırımdır. Bu nedenle, Hazine ve Maliye Bakanımızdan, 6 Şubat depremlerinden en fazla zarar gören Antakya, Defne, Hassa, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerimiz için ‘özel bir destek paketi oluşturmasını ve mücbir sebep uygulamasını genişleterek bölgemizin yeniden ayağa kalkmasına katkı sunmasını’ talep ediyoruz.”